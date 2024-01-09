Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 4 tòa Artemis, số 3 Lê trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn tài chính:
- Xây dựng, trình bày các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng
- Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng
- Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
Dịch vụ khách hàng:
- Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, trải nghiệm cao cấp nhất
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng, đội ngũ đồng nghiệp để cung cấp các dịch vụ và giải pháp kịp thời cho khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng tham gia các sự kiện, workshop do công ty tổ chức
- Thời gian làm việc: linh hoạt
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên đang sinh sống/ làm việc tại Hà Nội
- Chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng sử dụng MXH trong việc bán hàng & Xây dựng thương hiệu cá nhân, và xử lý tình huống tốt
- Có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn. (Hoa hồng 35%-40% từ hợp đồng).
- Thời gian làm việc linh hoạt.
- Hỗ trợ chi phí F&B tiếp khách tại văn phòng
- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm, nghiệp vụ tư vấn, kỹ năng mềm nâng cao.
- Được làm việc tại môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, khơi gợi nguồn cảm hứng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI