Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Thời gian làm việc: linh hoạt

- Hỗ trợ khách hàng tham gia các sự kiện, workshop do công ty tổ chức

- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng, đội ngũ đồng nghiệp để cung cấp các dịch vụ và giải pháp kịp thời cho khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, trải nghiệm cao cấp nhất

- Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng

- Xây dựng, trình bày các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng

- Ứng viên đang sinh sống/ làm việc tại Hà Nội

- Chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng sử dụng MXH trong việc bán hàng & Xây dựng thương hiệu cá nhân, và xử lý tình huống tốt

- Có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng là một lợi thế