Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống CÔNG TY CỔ PHẦN TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOSHIKO VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chào đón, chăm sóc trực tiếp khách hàng tại cửa hàngTư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý hàng hóa tại cửa hàng, theo dõi hàng xuất nhập, tồn kho tại CH
- Các công việc khác khi quản lý giao.
- Sản phẩm tại cửa hàng: xe đạp thể dục, ghế massage, máy gập bụng,..
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình ưa nhìn, nữ cao trên 1m56
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Có thể xoay ca.
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
- Khả năng nhanh chóng nắm bắt kiến thức về bán hàng + sản phẩm
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, sale hoặc những vị trí tương đương.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: 7 Tr - 15 Tr VND
