Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Công việc khác:

Đào tạo hàng mới & theo rải chuyền

Kỹ năng làm việc, làm việc nhóm tốt, đàm phán tốt.

Kiến thức chuyên môn chuyên ngành may mặc (về máy móc chuyên dùng, về gá cữ, về chất liệu vải, công đoạn may...)

Biết sử dụng máy may công nghiệp và gá cữ

Bằng Trung Cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành May - thiết kế thời trang)

+ Hưởng 100% lương khi thử việc

+Được miễn phí đóng bảo hiểm rủi ro 24/7, bảo hiểm sức khỏe ngay khi thử việc

+ Được hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trong 2 tháng thử việc

+ Miễn phí ăn ca tại nhà máy

+ Miễn phí khám sức khỏe đầu vào, được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

+ Môi trường làm việc hoà đồng, được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ

+Sau 2 tháng thử việc được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định

+Nhiều các loại phụ cấp: thưởng chuyên cần, trợ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi, trợ cấp xăng xe (nếu ko đi xe đưa đón của công ty), trợ cấp ca, trợ cấp thứ 7

+ Cơ hội thăng tiến nhanh

+ Thưởng tháng 13

+ 14 ngày phép/năm