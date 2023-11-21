Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
- Hòa Bình: lô 20 đường số 1, KCn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Đào tạo công nhân PQT1/ PQT2
Đào tạo công nhân PQT1:
- Cắt bán thành phẩm
- Hướng dẫn công nhân học cách sử dụng máy may công nghiệp
- Hướng dẫn công nhân học thao tác của các bài thi cơ bản ở PQT1
- Bấm giờ
- Xếp công đoạn phù hợp với tay nghề công nhân
- Nhập kết quả
Đào tạo công nhân PQT2:
- Cắt bán thành phẩm, lắp ráp và chuẩn bị bán thành phẩm theo công đoạn cần đào tạo PQT2
- Chuẩn bị máy móc và gá cữ (yêu cầu và kiểm tra máy, gá)
- Hướng dẫn dạy công nhân thao tác may và đào tạo chất lượng tại công đoạn PQT2
- Theo dõi sản lượng và hướng dẫn, chỉnh thao tác cho công nhân hàng ngày
- Bấm giờ thi giữa kì
- Làm việc với tổ trưởng cùng theo dõi sản lượng, chất lượng
- Bấm giờ cuối kì điều chuyền công nhân vào chuyền khi đạt đủ % EFF và %FPY theo yêu cầu
- Nhập điều chuyển trên hệ thống
- Đánh giá kết quả thử việc của công nhân và gửi lên nhân sự
- Cho công nhân kí hợp đồng và gửi lên nhân sự đối với các công nhân đạt thử việc. Hoặc làm thủ tục nghỉ việc đối với các công nhân không đạt thử việc
Đào tạo công nhân Đa năng
- Giáo viên nhận yêu cầu đào tạo từ sản xuất sau đó hướng dẫn công nhân làm đúng theo thao tác chuẩn và bàn giao cho lại cho tổ trưởng
Đào tạo hàng mới & theo rải chuyền
- Giáo viên kiểm tra kế hoạch, check áo mẫu, làm biên bản xem áo mẫu.
- Đối với đơn hàng có công đoạn mới: cùng nhân viên kỹ thuật rải chuyền (PST) và tổ trưởng đưa ra các công đoạn cần đi học và danh sách công nhân được sắp xếp đi học hàng mới
- Chuẩn bị bán thành phẩm để đào tạo cho công đoạn mới (làm theo quy trình chuẩn bị bán thành phẩm
- Tiến hành may thử và kiểm tra thời gian tiêu chuẩn các công đoạn (SAM), làm việc với bộ phận Mẫu (Sample) và bộ phận PST cùng thống nhất 1 phương pháp may cho công đoạn mới đó.
- Chuẩn bị máy móc + gá cữ (liên hệ bộ phận kỹ thuật (TED) để yêu cầu máy + gá)
- Test máy + gá cữ
- Đối với công đoạn mới mà có chuyền đang làm tại nhà máy thì sắp xếp cho công nhân học trực tiếp hàng trên chuyền sản xuất đại trà.
- Đối với công đoạn mới mà hiện tại trong nhà máy không có chuyền nào chạy thì tiến hành dạy công nhân bằng bán thành phẩm đào tạo
- Cùng tổ trưởng theo sát quá trình học hàng mới của công nhân, công nhân học đủ số giờ và đạt sản lượng mục tiêu trước khi rải chuyền đơn mới.
- Theo dạy các công đoạn mới. Bấm giờ hàng ngày theo dõi tiến độ. Bấm giờ trước rải chuyền
- Theo rải chuyền:
- Đối với mã hàng cơ bản: Theo rải chuyền cùng PST, giải quyết các vấn đề về thao tác ảnh hưởng tới quá trình rải chuyền.
- Đối với mã hàng mới: Theo tại các công đoạn được đi học hàng mới, khắc phục các vấn đề có liên quan xảy ra trong quá trình rải chuyền.
- Sát sao theo chuyền ít nhất 3 ngày đầu rải chuyền
- Bấm giờ công đoạn mới trong ngày đầu tiên rải chuyền
Đẩy hàng ùn + chỉnh thao tác
- Giáo viên chỉnh thao tác để kiểm soát lỗi tại công đoạn có nhiều lỗi khi được thông báo
- Treo form theo dõi hàng ngày tại công đoạn đó xem còn lỗi hay không. Ghi lại kết quả vào form chỉnh thao tác
- Đối với công đoạn ùn tắc: Giáo viên theo, tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục. Giáo viên sẽ bấm giờ đẩy thao tác công nhân để công nhân làm đạt sản lượng theo chuyền và không bị ùn. Theo dõi sản lượng 1 tuần. Ghi lại kết quả vào Form đẩy hàng ùn
- Ghi lại sản lượng tại các công đoạn có lỗi và ùn theo hàng giờ và hàng ngày.
Theo công nhân yếu + đẩy hiệu suất, chất lượng
- Giáo viên đi chuyền sẽ theo tại các công đoạn công nhân PQT2 mới điều chuyển vào chuyền còn yếu và công nhân cũ trên chuyền yếu, không đạt chỉ tiêu sản lượng theo chuyền
- Giáo viên theo các bạn công nhân này hàng ngày, bấm giờ, đẩy nhanh thao tác + chất lượng tại công đoạn đó.
- Bấm giờ công nhân thai sản + bấm giờ đa năng thi lại và thi mới hàng tháng
- Công nhân thai sản: Công nhân thai sản sau khi quay trở lại làm việc sẽ được giáo viên kiểm tra lại tay nghề
- Bấm giờ đa năng: Nhận Danh sách thi đa năng mới và thi đa năng cũ từ thư kí bộ phận đào tạo
- Tiến hành làm việc với tổ trưởng để rút các bạn công nhân ra bấm giờ tại các công đoạn được đăng ký thi đa năng
- Test bài kiểm tra đầu vào cho ứng viên đế phỏng vấn công nhân may
Công việc khác:
- Giữ gìn vệ sinh 5S khu vực làm việc
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công bởi quản lý và Trưởng bộ phận
- Có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản công ty
- Tuyệt đối tuân thủ nội quy và chính sách an toàn của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng Trung Cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành May - thiết kế thời trang)
Biết sử dụng máy may công nghiệp và gá cữ
Kiến thức quản lý con người
Kiến thức chung về chất lượng sản phẩm may mặc
Kiến thức chuyên môn chuyên ngành may mặc (về máy móc chuyên dùng, về gá cữ, về chất liệu vải, công đoạn may...)
Chủ động giải quyết vấn đề
Kỹ năng kỹ thuật tốt, sử dụng thành thạo máy may công nghiệp và gá cữ công nghiệp
Kỹ năng giảng dạy, chuyền đạt thông tin tốt
Kỹ năng làm việc, làm việc nhóm tốt, đàm phán tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
+ Hưởng 100% lương khi thử việc
+Được miễn phí đóng bảo hiểm rủi ro 24/7, bảo hiểm sức khỏe ngay khi thử việc
+ Được hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trong 2 tháng thử việc
+ Miễn phí ăn ca tại nhà máy
+ Miễn phí khám sức khỏe đầu vào, được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
+ Môi trường làm việc hoà đồng, được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ
+Sau 2 tháng thử việc được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định
+Nhiều các loại phụ cấp: thưởng chuyên cần, trợ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi, trợ cấp xăng xe (nếu ko đi xe đưa đón của công ty), trợ cấp ca, trợ cấp thứ 7
+ Cơ hội thăng tiến nhanh
+ Thưởng tháng 13
+ 14 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
