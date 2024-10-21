Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Cửu Miền Bắc làm việc tại Hòa Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Số 2 - Ngõ 831 - Đường Trần Phú - Tiểu Khu 14 - Thị Trấn Lương Sơn - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình, Lương Sơn

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra chất lượng vật liệu, thông số kỹ thuật toàn bộ sản phẩm của các phân xưởng sản xuất. Báo bộ phận QLSX trực tiếp khi phát hiện lỗi sản phẩm liên quan công đoạn trước để kịp thời xử lý. Giám sát và hướng dẫn việc sản xuất đạt yêu cầu thì tiến hành nghiệm thu sản phẩm. Đóng dấu KCS lên sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn xuất kho cho từng mã hàng. Hỗ trợ quản lý sản xuất trong việc xuất hàng Thực hiện công việc khác khi được nhà máy phân công. Địa chỉ làm việc: Số 2, ngõ 831, Tiểu khu 14, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: Liên quan đến xây dựng: xây dựng dân dụng, công nghệ vật liệu, vật liệu xây dựng….. Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên về xây dựng hoặc công việc kiểm soát chất lượng Sử dụng thành thạo Autocad, đọc hiểu bản vẽ Cad, shop, excel, word…. Kiên trì, ham học hỏi, tỉ mỉ, cẩn thận. Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt. Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Cửu Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10tr – 15tr tùy theo năng lực (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Nghỉ chủ nhật, BHXH, nghỉ lễ, Tết thưởng tháng 13, nghỉ mát hàng năm.....

- Môi trường làm việc thân thiện.

- Được hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Cửu Miền Bắc

