Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hồ Dụ, Mông Hóa, Kỳ Sơn

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý và giám sát các công tác xây dựng công trình, hoàn thiện, hạ tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật, chất lượng và tiến độ thi công;

- Kiểm tra bản vẽ thi công, chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công xây dựng;

- Kiểm soát các yêu cầu đối với hồ sơ thiết kế kết cấu, hạ tầng,...các công trình xây dựng dân dụng/Dự án do TVTK hoặc nhà thầu triển khai (Đề xuất chỉnh sửa thiết kế nếu cần thiết);

- Tham gia công tác thiết lập các biện pháp an toàn và kiểm soát an toàn lao động tại dự án;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (ưu tiên khoa Xây dựng trường Đại học Xây Dựng, Đại học Kiến Trúc Hà Nội).

- Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm giám sát thi công kết cấu, giám sát dự án biệt thự khu nghỉ dưỡng từ 2 dự án trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có thể đi giám sát công trình, thường trú ở Hòa Bình.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 15-20 triệu/ tháng + Phụ cấp dự án

- Tăng lương định kỳ/đột xuất dựa trên hiệu quả công việc

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động: BHXH, phép, lễ, tết...

- Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm, liên hoan,....các hoạt động tập thể của công ty.

- Cơ hội thăng tiến đối với nhân sự có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin