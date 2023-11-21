Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

+ Hưởng 100% lương khi thử việc

+Được miễn phí đóng bảo hiểm rủi ro 24/7, bảo hiểm sức khỏe ngay khi thử việc

+ Được hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trong 2 tháng thử việc

+ Miễn phí ăn ca tại nhà máy

+ Miễn phí khám sức khỏe đầu vào, được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

+ Môi trường làm việc hoà đồng, được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ

+Sau 2 tháng thử việc được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định

+Nhiều các loại phụ cấp: thưởng chuyên cần, trợ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi, trợ cấp xăng xe (nếu ko đi xe đưa đón của công ty)

+ Cơ hội thăng tiến nhanh

+ Thưởng tháng 13

+ 14 ngày phép/năm