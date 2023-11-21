Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
- Hòa Bình: Lô 20 đường số 1, KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nâng cao văn hóa LEAN tại công ty bằng các hoạt động kiểm tra quy trình, theo sát, đào tạo và triển khai hệ thống ý tưởng tại Tessellation Hòa Bình (THV)
- Kiểm tra quy trình và theo dõi để đảm bảo quy trình phải tuân thủ đúng yêu cầu LEAN (5S, Lean), nâng cao An Toàn, Chất lượng, Tiến độ giao hàng, Chi phí, Tinh thần làm việc tại THV (SQDCM)
- Hệ thống ý tưởng trong THV (thu thập ý tưởng, nâng cao chất lượng và số lượng ý tưởng trong THV)
- Đào tạo LEAN cho nội bộ nhà máy (chuẩn bị và cập nhật tài liệu đào tạo, làm video, hình ảnh để đào tạo)
- Thúc đẩy các hoạt động văn hóa LEAN được giao bởi người quản lý
- Tham gia dự án khác để cải tiến, thực hành LEAN trong THV
- Các hoạt động khác được giao bởi người quản lý
- Giữ gìn vệ sinh 5S khu vực làm việc
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công bởi quản lý và Trưởng bộ phận
- Có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản công ty
- Tuyệt đối tuân thủ nội quy và chính sách an toàn của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Kinh doanh/ Kinh tế
- Có kinh nghiệm về Lean hoặc giữ vị trí tương đương. Thành thạo các công cụ: 8 Lãng phí, 5S và An toàn, TPS, Quản lý trực quan, PDCA, Báo cáo A3...
- Kỹ năng kiểm tra quy trình và giám sát tới khi hoàn thành công việc
- Thành thạo MS Office, đặc biệt là PowerPoint (làm báo cáo, tài liệu đào tạo)
- Có kinh nghiệm làm video, có mắt nhìn nghệ thuật và biết chụp ảnh là một lợi thế
- Tiếng Anh giao tiếp
- Khả năng thuyết phục, nói trước đám đông, chủ động làm việc với các phòng ban liên quan để hoàn thành công việc
- Tư duy mở, nhạy bén
- Khả năng thuyết phục, nói trước đám đông, kỹ năng đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
+ Hưởng 100% lương khi thử việc
+Được miễn phí đóng bảo hiểm rủi ro 24/7, bảo hiểm sức khỏe ngay khi thử việc
+ Được hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trong 2 tháng thử việc
+ Miễn phí ăn ca tại nhà máy
+ Miễn phí khám sức khỏe đầu vào, được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
+ Môi trường làm việc hoà đồng, được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ
+Sau 2 tháng thử việc được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định
+Nhiều các loại phụ cấp: thưởng chuyên cần, trợ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi, trợ cấp xăng xe (nếu ko đi xe đưa đón của công ty)
+ Cơ hội thăng tiến nhanh
+ Thưởng tháng 13
+ 14 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
