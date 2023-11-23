Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty CP TM & DV Quốc tế Đại Việt làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu và bán tour, vé máy bay, vé tàu, làm visa, thuê xe,... cho khách lưu trú tại khách sạn

Theo dõi thu đủ tiền của khách đặt dịch vụ do mình bán; Báo cáo doanh thu cuối mỗi ca làm việc... hoặc có phát sinh

Theo dõi các dịch vụ thực hiện cho khách do mình trực tiếp bán và/hoặc đang đi tour trong giờ làm việc của mình.

Kết hợp với công ty du lịch đối tác giải quyết, kiểm soát được các sự cố, khiếu nại của khách hàng

Liên hệ với các đối tác khác ngoài khách tại bàn tour để giới thiệu dịch vụ của công ty.

Làm việc theo sự phân công và sắp xếp lịch làm việc của Trưởng bộ phận/ Trưởng Nhóm

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng/ Trung Cấp ngành : Du lịch, Ngoại Ngữ, các ngành liên quan

Tiếng Anh lưu loát (nói, viết).

Ưu tiên ứng viên yêu thích du lịch và tiếp xúc với khách nước ngoài, tác phong tự tin

Ứng viên có kiến thức về tuyến điểm du lịch Việt Nam là một lợi thế

Có thể làm việc theo ca, làm việc ngày Lễ, Tết

Có tinh thần làm việc nghiêm túc và hợp tác lâu dài

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục, trung thực

Có thể làm việc độc lập, nhóm tốt

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cởi mở, cẩn thận và năng động

Có thể chịu áp lực công việc và áp lực hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh

Tại Công ty CP TM & DV Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7,000,000 đồng/tháng

Thưởng theo doanh số: 5% / doanh thu

Hỗ trợ ăn trong ca làm việc 40,000đ / suất / cho các ngày đi làm.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN,..

Các chính sách khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TM & DV Quốc tế Đại Việt

