Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Vườn Trái Cửu Long (Les Vergers Du Mekong) làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Vườn Trái Cửu Long (Les Vergers Du Mekong)
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
- Follow up, actively visit and take care of current customers
- Actively seek, learn and approach potential customers, establish relationships and consult sales
- Monitoring product quality in the assigned market
- Handling customer feedback on product and service quality
- Make weekly/monthly work plan; Ensure compliance with the approved plan
- Business forecast for the market in charge
- Theo dõi, thăm, chăm sóc các khách hàng hiện tại
- Chủ động tìm kiếm, tìm hiểu và tiếp cận khách hàng tiềm năng, thiết lập quan hệ và tư vấn bán hàng.
- Theo dõi chất lượng sản phẩm tại thị trường được giao
- Xử lý các phản hồi của khách về chất lượng sản phẩm và dịch vụ
- Lập kế hoạch làm việc tuần/tháng; đảm bảo thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
- Dự báo kinh doanh cho thị trường phụ trách
- Chịu trách nhiệm phát triển khách hàng kênh industry khu vực phía nam và lân cận (các nhà máy bánh, nhà máy làm kem,...) Sản phẩm công ty - Sản phẩm Coffee, Nước ép trái cây, Mứt, Syrup, Trà...
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho kênh kinh doanh phụ trách.
- Hỗ trợ tư vấn cho Khách hàng về sản phẩm công ty - Sản phẩm Coffee, Nước ép trái cây, Mứt, Syrup, Trà...
- Theo dõi kết quả kinh doanh, Thúc đẩy doanh sô bán hàng.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn, học vấn:
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan Kinh tế.
Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản với Khách hàng
Các năng lực và kỹ năng:
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, F&B
Tự tin, năng động, chủ động trong công việc.
Đam mê với nghề Sales
Tại Công ty CP Vườn Trái Cửu Long (Les Vergers Du Mekong) Thì Được Hưởng Những Gì
CHÍNH SÁCH & PHÚC LỢI:
Thu nhập cạnh tranh theo thị trường: lương cứng + lương KPI + phụ cấp.
Đầy đủ chế độ BHXH, PTI, phép năm, hiếu hỷ,....
Môi trường hoà đồng, nhiều hoạt động gắn bó đoàn kết: sinh nhật, team building,...
Môi trường tạo điều kiện để nhân sự thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vườn Trái Cửu Long (Les Vergers Du Mekong)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI