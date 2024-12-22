Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang:
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Phát triển thị trường kinh doanh thực phẩm của Five Star.
- Chăm sóc các cửa hàng thực phẩm của hệ thống hiện có.
- Tìm khách hàng cho cửa hàng mới.
- Tìm hiểu thị trường ở những khu vực được giao.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên tốt nghiệp TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC tất cả các chuyên ngành.
TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC
- Có kinh nghiệm về kinh doanh thị trường.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có thể làm việc linh động, không ngại di chuyển.
TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC
- Có kinh nghiệm về kinh doanh thị trường.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có thể làm việc linh động, không ngại di chuyển.
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Công tác phí theo quy định của công ty
- Được đào tạo chuyên nghiệp 2 tháng đầu tiên.
- Làm việc thời gian linh động 8 tiếng/1 ngày,
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.
- Khám bệnh định kì theo quy định công ty.
- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.
- Được đào tạo chuyên nghiệp 2 tháng đầu tiên.
- Làm việc thời gian linh động 8 tiếng/1 ngày,
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.
- Khám bệnh định kì theo quy định công ty.
- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI