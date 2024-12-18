Tuyển Nhân viên vận hành Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang:
- Huyện Phú Quốc
- Kiên Giang, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm bảo trì các mảng: điện, điều hòa, cơ khí
Trực ca
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng cấp liên quan
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm công việc liên quan
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm công việc liên quan
Tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay Thì Được Hưởng Những Gì
2. Lương thử việc bằng 100% lương chính thức
3. Có thưởng hàng tháng, kể cả lúc thử việc
4. Có tới 13 ngày phép năm
5. Được tham gia bảo hiểm trên 100% lương cơ bản
6. Được tham gia bảo hiểm Suncare miễn phí
7. Có vé tàu về thăm nhà
8. Có chỗ ở miễn phí, có giường tủ, chăn gối bàn ghế, máy lạnh, máy nước nóng,... đầy đủ
9. Có nhà ăn 3 bữa miễn phí
10. Có xe đưa đón đi làm miễn phí
11. Có nhà giặt miễn phí và đồng phục miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
