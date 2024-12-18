Tuyển Nhân viên vận hành Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm bảo trì các mảng: điện, điều hòa, cơ khí

Trực ca

Có bằng cấp liên quan

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm công việc liên quan

2. Lương thử việc bằng 100% lương chính thức

3. Có thưởng hàng tháng, kể cả lúc thử việc

4. Có tới 13 ngày phép năm

5. Được tham gia bảo hiểm trên 100% lương cơ bản

6. Được tham gia bảo hiểm Suncare miễn phí

7. Có vé tàu về thăm nhà

8. Có chỗ ở miễn phí, có giường tủ, chăn gối bàn ghế, máy lạnh, máy nước nóng,... đầy đủ

9. Có nhà ăn 3 bữa miễn phí

10. Có xe đưa đón đi làm miễn phí

11. Có nhà giặt miễn phí và đồng phục miễn phí

