[Lâm Đồng] CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHO - ĐỨC TRỌNG 1 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: 16B TRẦN PHÚ, THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA, Huyện Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận thông tin và làm thủ tục nhập – xuất hàng
- Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho
- Theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình gửi & nhận hàng
- Lập kế hoạch nhập hàng hóa định kỳ
- Báo cáo biến động của kho hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 02 năm
- Có thể đi làm ngay
Tại CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH
- Du lịch thường niên
- Tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAMERA PCCC QUỐC TÙNG
