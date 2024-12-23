Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đông A Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đông A Đà Lạt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- 43 Mimosa, Phường 3, Tp Đà Lạt,Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lĩnh vực: Dịch vụ du lịch (Lưu trú, Ăn uống, tham quan trải nghiệm) + Nông sản,...
Làm việc tại: Thửa 43 Mimosa, Phường 3, TP Đà Lạt
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ văn hóa/ chuyên môn: tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh/ marketing, du lịch, nhà hàng khách sạn
Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên kinh nghiệm điều hành và sales tour
Khả năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt
Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh, ưu tiên giao tiếp tiếng Anh tốt
Khả năng phân tích tình hình kinh doanh bán hàng và tầm nhìn chiến lược kinh doanh
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng , email và các phần mềm chuyên dụng trong việc quản lý, báo cáo, lập kế hoạch
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đông A Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ khen thưởng, phúc lợi: tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
Chính sách khen thưởng hàng tháng, quý, 06 tháng, toàn năm của Công ty, lương tháng 13, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm, thưởng các ngày Lễ/Tết trong năm... tùy vào tình hình kinh doanh của Công ty.
Lương + cơ hội thăng tiến: Hàng năm Công ty xem xét điều chỉnh tăng lương theo kết quả đánh giá công việc.
Đối với những cá nhân có tiềm năng sẽ được tham gia quy hoạch cán bộ nguồn với nhiều cơ hội thăng tiến.
Chế độ đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đông A Đà Lạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
