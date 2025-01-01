Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 8 triệu (Thu nhập thực tế từ 10 - 30 triệu) - Thưởng tháng lương thứ 13 - Thưởng Tết - Đóng BHXH - Du lịch cùng công ty hàng năm - Được đào tạo từ A - Z

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chủ động tìm kiếm và kết nối với khách hàng qua mạng xã hội, tư vấn về sản phẩm giấy in nhiệt, túi gói hàng, tem mã vạch cho các khách hàng tiềm năng

- Lên đơn và hỗ trợ theo dõi đơn đặt hàng cho khách mua sản phẩm

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với những khách hàng đã mua sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hoạt bát, có tính chủ động trong công việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần có khả năng giao tiếp, ưu tiên ứng viên đã từng làm sales

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM

