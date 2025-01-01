Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: 8 triệu (Thu nhập thực tế từ 10
- 30 triệu)
- Thưởng tháng lương thứ 13
- Thưởng Tết
- Đóng BHXH
- Du lịch cùng công ty hàng năm
- Được đào tạo từ A
- Z
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Chủ động tìm kiếm và kết nối với khách hàng qua mạng xã hội, tư vấn về sản phẩm giấy in nhiệt, túi gói hàng, tem mã vạch cho các khách hàng tiềm năng
- Lên đơn và hỗ trợ theo dõi đơn đặt hàng cho khách mua sản phẩm
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với những khách hàng đã mua sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hoạt bát, có tính chủ động trong công việc
- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần có khả năng giao tiếp, ưu tiên ứng viên đã từng làm sales
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
