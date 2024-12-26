Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- 60 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Bảo Lộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Duy trì quan hệ kinh doanh hiện có.
- Chăm sóc khách hàng.
- Nhận đơn đặt hàng, triển khai đơn hàng cho các bộ phận liên quan.
- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận hoặc Ban Giám Đốc trực tiếp giao phó.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ từ 22 - 35 tuổi.
- Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing...
- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày, đàm phán tốt.
- Chịu được áp lực công việc, sáng tạo, nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và ham học hỏi.
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
• Cơ hội thăng tiến trong công việc.
• Được tham gia BHXH.
• Được nghỉ phép 12 ngày/ năm.
• Được nghỉ lễ theo luật và thêm 01 ngày nghỉ lễ Noel (25/12).
• Được hưởng lương tháng 13 và quà vào các dịp lễ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
