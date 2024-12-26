Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 60 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Duy trì quan hệ kinh doanh hiện có.

- Chăm sóc khách hàng.

- Nhận đơn đặt hàng, triển khai đơn hàng cho các bộ phận liên quan.

- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận hoặc Ban Giám Đốc trực tiếp giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ từ 22 - 35 tuổi.

- Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing...

- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày, đàm phán tốt.

- Chịu được áp lực công việc, sáng tạo, nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến trong công việc.

• Được tham gia BHXH.

• Được nghỉ phép 12 ngày/ năm.

• Được nghỉ lễ theo luật và thêm 01 ngày nghỉ lễ Noel (25/12).

• Được hưởng lương tháng 13 và quà vào các dịp lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh

