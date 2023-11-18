Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm sơn nước, bột bã, sơn chống thấm cho công ty cung cấp trên thị trường

- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng mới của Công ty tại khu vực được giao

- Tìm cơ hội hợp tác với các đại lí, nhà phân phối trên địa bàn được giao.

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Làm việc ngoài thị trường tại các đại lý, nhà phân phối khu vực Ninh Thuận