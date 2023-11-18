Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN
Ngày đăng tuyển: 18/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm sơn nước, bột bã, sơn chống thấm cho công ty cung cấp trên thị trường
- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng mới của Công ty tại khu vực được giao
- Tìm cơ hội hợp tác với các đại lí, nhà phân phối trên địa bàn được giao.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Làm việc ngoài thị trường tại các đại lý, nhà phân phối khu vực Ninh Thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale sơn nước, VLXD, thiết bị.
- Có tinh thần trách nhiệm và học hỏi trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính

- Ăn trưa, thưởng lễ Tết, nghỉ mát hàng năm;

- Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định.

- Môi trường làm việc chủ động, phát huy hết khả năng bản thân;

- Được đào tạo...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

