Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN
- Ninh Thuận
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm sơn nước, bột bã, sơn chống thấm cho công ty cung cấp trên thị trường
- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng mới của Công ty tại khu vực được giao
- Tìm cơ hội hợp tác với các đại lí, nhà phân phối trên địa bàn được giao.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Làm việc ngoài thị trường tại các đại lý, nhà phân phối khu vực Ninh Thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale sơn nước, VLXD, thiết bị.
- Có tinh thần trách nhiệm và học hỏi trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc giờ hành chính
- Ăn trưa, thưởng lễ Tết, nghỉ mát hàng năm;
- Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định.
- Môi trường làm việc chủ động, phát huy hết khả năng bản thân;
- Được đào tạo...
