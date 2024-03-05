Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp
- Quảng Ngãi: công trình thi công ở thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Huyện Đức Phổ
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện công tác tuyển dụng:
+ Trực tiếp xây dựng kế hoạch tuyển;
+ Tuyển dụng nhân sự theo định biên nhân sự được phê duyệt và yêu cầu công ty
+ Tổ chức tiếp nhận nhân sự, theo dõi quản lý sau tiếp nhận theo quy trình trự tiếp tại công trình
- Quản trị nhân sự:
+ Theo dõi, đánh giá, đề xuất liên quan nhân sự trong quá trình các bộ phận sử dụng tại công trình
+ Tham vấn lãnh đạo công ty công tác bố trí đảm bảo hiệu quả trong sử dụng
+ Công tác đời sống, hoạt động đoàn thể; Hỗ trợ, phối hợp nhân sự khối văn phòng để nắm bắt nội quy, quy chế, văn hóa và tích cực xây dựng phát triển công ty triển khai và áp dụng hiệu quả tại công trình
+ Chủ trì trong thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực địa phương. Lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài theo phần được phân công
- Thực hiện công tác lương thưởng, BHXH và các chế độ phúc lợi cho CBNV.
- Nội quy quy chế:
+ Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của công ty tại công trình phù hợp
+ Kiểm soát, giám sát việc chấp hành nội quy quy chế đảm bảo tuân thủ, hiệu quả
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng tổ chức hành chính, lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Tốt nghiệp Đại học chuyên đào tạo ngành quản trị nhân sự quản trị nhân lực.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng, phần mềm doanh nghiệp.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương có quy mô quản lý nhân sự từ 300 nhân sự trở lên;
- Ưu tiên: nhân sự trên địa bàn khu vực Quảng Ngãi, Bình Định. Nhân sự được hỗ trợ chỗ ở tại công trình nếu có nhu cầu.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng
- Ưu tiên ứng viên không bị say xe, có thể đi công tác khi có yêu cầu.
Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm (8tr-10tr/tháng)
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc, các chế độ khác theo quy định của nhà nước
- Chế độ khám sức khỏe định kỳ, thẻ bảo hiểm sức khỏe hàng năm, chế độ ưu đãi cho CBNV khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Phương Đông.
- Đãi ngộ khác theo chính sách của công ty từng thời kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
