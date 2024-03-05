Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 10 Triệu

Hình thức làm việc

- Thực hiện công tác tuyển dụng:

+ Trực tiếp xây dựng kế hoạch tuyển;

+ Tuyển dụng nhân sự theo định biên nhân sự được phê duyệt và yêu cầu công ty

+ Tổ chức tiếp nhận nhân sự, theo dõi quản lý sau tiếp nhận theo quy trình trự tiếp tại công trình

- Quản trị nhân sự:

+ Theo dõi, đánh giá, đề xuất liên quan nhân sự trong quá trình các bộ phận sử dụng tại công trình

+ Tham vấn lãnh đạo công ty công tác bố trí đảm bảo hiệu quả trong sử dụng

+ Công tác đời sống, hoạt động đoàn thể; Hỗ trợ, phối hợp nhân sự khối văn phòng để nắm bắt nội quy, quy chế, văn hóa và tích cực xây dựng phát triển công ty triển khai và áp dụng hiệu quả tại công trình

+ Chủ trì trong thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực địa phương. Lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài theo phần được phân công

- Thực hiện công tác lương thưởng, BHXH và các chế độ phúc lợi cho CBNV.

- Nội quy quy chế:

+ Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của công ty tại công trình phù hợp

+ Kiểm soát, giám sát việc chấp hành nội quy quy chế đảm bảo tuân thủ, hiệu quả

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng tổ chức hành chính, lãnh đạo công ty