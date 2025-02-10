Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: 249 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nghiệm thu hạ tầng mạng viễn thông: triển khai mới, nâng cấp, xử lý sự cố.
Kiểm soát việc triển khai, vận hành, khai thác và bảo trì thiết bị đài trạm.
Kiểm soát việc triển khai và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Đo lường chỉ tiêu chất lượng và đánh giá sự hài lòng của khách hàng.
Kiểm soát, đánh giá việc tuân thủ thực hiện theo quy trình công việc tại các bộ phận.
Thực thi và có những đề xuất cải tiến hệ thống quy trình, tài liệu chất lượng của chi nhánh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 25-35.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị chất lượng, Điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin...
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là sử dụng các hàm trong Excel.
Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Có tính chủ động và chịu được môi trường áp lực cao.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng khủng thu nhập cuối năm.
Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Bảo hiểm sức khoẻ 24/24, bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

