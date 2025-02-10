Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: 249 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nghiệm thu hạ tầng mạng viễn thông: triển khai mới, nâng cấp, xử lý sự cố.

Kiểm soát việc triển khai, vận hành, khai thác và bảo trì thiết bị đài trạm.

Kiểm soát việc triển khai và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Đo lường chỉ tiêu chất lượng và đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Kiểm soát, đánh giá việc tuân thủ thực hiện theo quy trình công việc tại các bộ phận.

Thực thi và có những đề xuất cải tiến hệ thống quy trình, tài liệu chất lượng của chi nhánh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 25-35.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị chất lượng, Điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin...

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là sử dụng các hàm trong Excel.

Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Có tính chủ động và chịu được môi trường áp lực cao.

Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng khủng thu nhập cuối năm.

Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Được đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Bảo hiểm sức khoẻ 24/24, bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

