Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - 101 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý đội nhóm kinh doanh trực tiếp tại địa bàn

+ Lập kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh cho đội nhóm tại khu vực

+ Tổ chức và giám sát các hoạt động khai thác kinh doanh

+ Tổ chức và huấn luyện kỹ năng cho đội nhóm kinh doanh

- Phát triển đội nhóm kinh doanh trực tiếp

+ Lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động tuyển dụng phát triển đội nhóm

+ Huấn luyện, hỗ trợ, định hướng đội ngũ kinh doanh trực tiếp phát triển, thăng tiến

- Giám sát, động viên đội ngũ kinh doanh đạt được kế hoạch mục tiêu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, ngoại hình khá

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Đầu tư/ Kế toán …

- Giao tiếp tốt, sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên ứng viên có HKTT tại TP Quảng Ngãi (trong phạm vi TP Quảng Ngãi cũ).

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký Hợp đồng lao động chính thức nếu vượt qua 2 tháng thử việc và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Thu nhập bao gồm:

- Lương cơ bản hàng tháng: tối thiểu 8 - 15 triệu/tháng hoặc thỏa thuận dựa trên năng lực của ứng viên.

tối thiểu 8 - 15 triệu/tháng hoặc thỏa thuận dựa trên năng lực của ứng viên.

- Hỗ trợ khác (ăn ca, công tác phí khoán, điện thoại khoán...) hưởng cố định hàng tháng: 1 - 1,5 triệu/tháng,

1 -

1,5 triệu/tháng,

- Thưởng theo kết quả thực hiện công việc (tháng/quý/năm) và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty/Công ty.

- Phúc lợi nhân dịp Ngày Lễ, ngày kỷ niệm lớn và các dịp đặc biệt (sinh nhật, kết hôn, có con,...)

- Chính sách bảo hiểm thương mại đa dạng: bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân, bảo hiểm bệnh ung thư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ

- Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài

- Đào tạo sau tuyển dụng:

- Được tham gia các Khóa đào tạo tập trung tại Hà Nội, giao lưu, học tập cùng các cán bộ mới của các Công ty thành viên trên toàn quốc.

- Được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo (Chi phí vé máy bay, đi lại, ăn nghỉ, đào tạo …)

- Được bố trí cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp trong giai đoạn thử việc và 6 - 12 tháng đầu tiên.

- Được đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi giao việc và chịu trách nhiệm công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin