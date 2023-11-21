[Sơn La] Công Ty Cổ Phần Nhôm Việt Pháp - Nhà Máy Nhôm Việt Pháp [Sơn La] Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

- Thành thạo tin học văn phòng, Internet. - Thành thạo Autocad, đọc bản vẽ. - Biết bóc tách vật tư gia công. - Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, ham học hỏi. - Kiên trì, cẩn thận, biết quản lý thời gian. - Đã từng kinh doanh nhôm thanh định hình, sản phẩm nhôm kính, quyết toán công trình dự án là một lợi thế

- Mức thu nhập tùy theo năng lực và kết quả hoạt động kinh doanh. Lương công nhật 10.000.000đ/ tháng

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

- Thời gian thử việc: Thỏa thuận khi phỏng vấn

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Tham gia hoạt động công tác phúc lợi, nghỉ mát.

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

- Được đào tạo nâng cao khi có yêu cầu.

Làm việc trên thị trường tại các Đại lý bán buôn, bán lẻ khu vực Sơn La