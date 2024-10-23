Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: toàn tỉnh Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng thêm địa bàn mới
- Phát triển các sản phẩm kê đơn + thầu + phòng mạch tại các bệnh viện/ phòng khám trên địa bàn phụ trách
- Cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, trung thực, chịu khó .
- Tinh thần đồng đội và làm việc nhóm cao .
- Có kĩ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm cao với công việc
- Tuổi: 20 – 27 tuổi ( Đối với vị trí TDV)
Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...) khi trở thành nhân viên chính thức
- Nhiều khoản thưởng hấp dẫn: Thưởng KPI, Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng thâm niên...
- Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty, du lịch, team building, khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp ăn trưa, nhà ở năm đầu, chế độ bỉm sữa cho con ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
