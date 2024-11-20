Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bản Chiềng Tương, Yên Châu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Khảo sát, thiết kế hệ thống điện (Trạm biến áp đến 110kV, hệ thống điện nhà xưởng...);

Quản lý, kiếm soát chất lượng, kỹ thuật tại các công trình đang thi công;

Đề xuất, lựa chọn các phương án kỹ thuật cho các dự án;

Lập, trình duyệt biện pháp tổ chức thi công và các tài liệu chuẩn bị thi công cho dự án;

Bóc tách khối lượng và lập tiến độ công trình dựa theo hợp đồng và hồ sơ thiết kế;

Thực hiện lập hồ sơ dự thầu – Phần kỹ thuật

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc các chuyên ngành về điện, hệ thống điện, thiết bị điện, điện công nghiệp;...

Nắm được thủ tục về hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán;

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad;

Có kiến thức về đấu thầu;

Có khả năng đọc, hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh;

Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

-Hưởng mức lương từ 14-20tr/ tháng.

Hưởng mức lương từ 14-20tr/ tháng.

-Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.

- Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin