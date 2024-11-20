Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bản Chiềng Tương, Yên Châu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Khảo sát, thiết kế hệ thống điện (Trạm biến áp đến 110kV, hệ thống điện nhà xưởng...);
Quản lý, kiếm soát chất lượng, kỹ thuật tại các công trình đang thi công;
Đề xuất, lựa chọn các phương án kỹ thuật cho các dự án;
Lập, trình duyệt biện pháp tổ chức thi công và các tài liệu chuẩn bị thi công cho dự án;
Bóc tách khối lượng và lập tiến độ công trình dựa theo hợp đồng và hồ sơ thiết kế;
Thực hiện lập hồ sơ dự thầu – Phần kỹ thuật
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng thuộc các chuyên ngành về điện, hệ thống điện, thiết bị điện, điện công nghiệp;...
Nắm được thủ tục về hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán;
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad;
Có kiến thức về đấu thầu;
Có khả năng đọc, hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh;
Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì
-Hưởng mức lương từ 14-20tr/ tháng.
-Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.
- Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
