Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Tổ 3, khu 2 Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ, TP Việt Trì ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Bán hàng; Đảm bảo hoàn thành mức khoán về số lượng điểm bán, sản lượng, và thu hồi công nợ trên toàn tuyến được phân công.

- Chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc hệ thống khách hàng trên toàn bộ tuyến bán hàng được giao

- Đảm bảo các chính sách bán hàng được triển khai ngay đến các đại lý

- Nam, năng động, giao tiếp tiếp tốt, trung thực và nhiệt huyết với công việc.

- Sức khỏe tốt

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm sale thị trường vật tư ngành nước, vật liệu xây dựng, BỒN NƯỚC.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn không giới hạn = Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh thu

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; lương tháng 13

- Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Tập đoàn (Du lịch, Sinh nhật, Thưởng Lễ, Tết,...)

