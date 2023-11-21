Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sơn La

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập – tổng hợp thông tin thị trường; tìm kiếm khách hàng mới; giới thiệu và bán sản phẩm
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có; tạo mối quan hệ mới bằng việc lập kế hoạch làm việc với khách hàng hàng ngày
- Nắm rõ nhu cầu của khách hàng bằng việc thường xuyên đi thăm khách hàng
- Hiểu rõ tính năng, giá, ưu, nhược điểm của sản phẩm, chế độ của công ty và đối thủ
- Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến khách hàng
- Đưa ra ý tưởng đề xuất chính sách bán hàng và chương trình hậu mãi phù hợp
- Thực hiện các công việc liên quan như lập kế hoạch – báo cáo công việc cho cấp trên….
Làm việc theo thị trường, dự án, nhà phân phối,.. của công ty được phân công ở Sơn La

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành: Chăn nuôi /Thú Y
- Khả năng giao tiếp tốt/ Khả năng thuyết trình tốt
- Có sức khỏe; có tinh thần trách nhiệm với công việc; ham học hỏi
- Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH trên tổng tiền lương
- Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho nhân viên
- Nghỉ phép, nghỉ lễ và ngày thành lập công ty theo quy định
- Cung cấp bữa sáng và bữa trưa tại các nhà máy
- Tặng quà sinh nhật và quà các ngày lễ trong năm
- Du lịch hàng năm
- Đào tạo nội bộ và bên ngoài
- Thưởng tháng 13 + thưởng năng suất theo hiệu quả kinh doanh
- Chương trình thâm niên
- Phụ cấp ngoại ngữ
- Nghỉ hưởng lương ngày thành lập công ty
- Hỗ trợ xe đưa đón và xe công tác ngoài thị trường
- Hỗ trợ điện thoại, laptop, xe ô tô ( theo quy định của công ty đối với 1 số vị trí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam

Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

