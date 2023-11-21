Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Sunjin Vina – CN Hà Nam làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

- Thu thập – tổng hợp thông tin thị trường; tìm kiếm khách hàng mới; giới thiệu và bán sản phẩm

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có; tạo mối quan hệ mới bằng việc lập kế hoạch làm việc với khách hàng hàng ngày

- Nắm rõ nhu cầu của khách hàng bằng việc thường xuyên đi thăm khách hàng

- Hiểu rõ tính năng, giá, ưu, nhược điểm của sản phẩm, chế độ của công ty và đối thủ

- Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến khách hàng

- Đưa ra ý tưởng đề xuất chính sách bán hàng và chương trình hậu mãi phù hợp

- Thực hiện các công việc liên quan như lập kế hoạch – báo cáo công việc cho cấp trên….

Làm việc theo thị trường, dự án, nhà phân phối,.. của công ty được phân công ở Sơn La