Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra các hạng mục công nghệ hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước- nhà máy xử lý nước sạch, nước thải.

Biết đọc, hiểu về bản vẽ tuyến ống cấp thoát nước, bản vẽ công nghệ xử lý nước cấp, xử lý nước thải.

Bóc tách khối lượng vật tư chính, vật tư phụ tuyến ống, nhà máy xử lý nước cấp, xử lý nước thải phục vụ chào thầu, phụ vụ đặt hàng thi công dự án

Biết tổ chức, lên phương án thi công, lên khối lượng bảo vệ với TVGS, CĐT, kiểm soát khối lượng với thầu phụ đối với tuyến ống cấp thoát nước, nhà máy xử lý cấp nước, xử lý thoát nước.

Lập báo cáo, lập hồ sơ chất lượng, lập hồ sơ thanh quyết toán, lập bản vẽ hoàn công.

Chi tiết công việc trao đổi lúc phỏng vấn