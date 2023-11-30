Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9
Ngày đăng tuyển: 30/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra các hạng mục công nghệ hạ tầng kỹ thuật  cấp thoát nước- nhà máy xử lý nước sạch, nước thải.
Biết đọc, hiểu về bản vẽ tuyến ống cấp thoát nước, bản vẽ công nghệ xử lý nước cấp, xử lý nước thải.
Bóc tách khối lượng vật tư chính, vật tư phụ tuyến ống, nhà máy xử lý nước cấp, xử lý nước thải phục vụ chào thầu, phụ vụ đặt hàng thi công dự án
Biết tổ chức, lên phương án thi công, lên khối lượng bảo vệ với TVGS, CĐT, kiểm soát khối lượng với thầu phụ đối với tuyến ống cấp thoát nước, nhà máy xử lý cấp nước, xử lý thoát nước.
Lập báo cáo, lập hồ sơ chất lượng, lập hồ sơ thanh quyết toán, lập bản vẽ hoàn công.
Chi tiết công việc trao đổi lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp ngành: cấp thoát nước hoặc môi trường nước, kỹ thuật môi trường,.
  • Tuổi từ 25 - dưới 45 tuổi, Kinh nghiệm từ 3- 5 năm, đã tham gia các công trình ngành nước
  • Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD,  hoặc tương tự.
  • Từng tham gia thi công phần công nghệ công trình xây dựng tuyến ống cấp nước, Nhà máy xử lý nước cấp, xử lý nước thải.
  • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel...), các phần mềm chuyên ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập từ: 15.000.000đ – 30.000.000đ/tháng
  • Phụ cấp ăn, ở theo công trình
  • Được tham gia gói bảo hiểm sức khoẻ, khám sức khoẻn định kỳ, du lịch hàng năm
  • Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định
  • Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty
  • Chế độ thăm nhà theo quy định phúc lợi của công ty
  • Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao
  • Và các chế độ khác theo chính sách công ty  

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

