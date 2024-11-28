Tuyển Marketing Planner Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Marketing Planner Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Marketing Planner

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí làm việc: Phòng Marketing
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 các ngày thứ 2 - thứ 6
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lập kế hoạch các chiến dịch Marketing quy mô vừa và nhỏ theo phân công của Quản lý bộ phận
+ Xây dựng kế hoạch mục tiêu về doanh số, khách hàng, ngân sách Marketing của từng chiến dịch phụ trách
+ Xây dựng kế hoạch Marketing chi tiết trên các kênh bán để đạt được mục tiêu chiến dịch
- Dựa trên kế hoạch được duyệt, phối hợp cùng các team nội dung, thiết kế, digital, PR...triển khai các hoạt động Marketing theo kế hoạch được duyệt trên các kênh online/offline...
- Phụ trách các hoạt động xây dựng chương trình khuyến mại/triển khai/vận hành chương trình khuyến mại trên hệ thống kênh
- Phụ trách lên kế hoạch chi tiết, vận hành các chiến dịch Marketing tự động/bám đuổi/phân tệp trên hệ thống CDP của công ty
- Liên tục tối ưu, đề xuất các hoạt động mới để đảm bảo đạt KPI
- Báo cáo đánh giá/phân tích hiệu quả các chương trình khuyến mại/truyền thông đã triển khai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành Chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí, Truyền thông,...
- Ưu tiên nữ
- Kiến thức chuyên môn:
+ Kỹ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch cho các hoạt động Marketing thuộc phạm vi công việc phụ trách
+ Kỹ năng điều phối các chiến dịch/dự án tốt vừa và nhỏ, chủ động theo KPI
+ Kỹ năng phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động Marketing.
- Kiến thức chung:
+ Có kiến thức nền tảng Marketing vững chắc.
+ Hiểu rõ về sản phẩm/ nhóm sản phẩm phụ trách
+ Hiểu thị trường liên quan đến sản phẩm dịch vụ cung cấp
+ Pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty, pháp luật về truyền thông, khuyến
mại,...
+ Hiểu biết về các quy định của công ty/ phòng Marketing
- Kỹ năng mềm:
+ Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, khả năng xử lý nhiều dự án và nhiệm vụ cùng lúc
+ Có tinh thần học hỏi, sáng tạo trong công việc
+ Tư duy logic, phân tích dữ liệu, báo cáo
+ Kỹ năng giao tiếp tốt
+ Làm việc độc lập và theo nhóm tốt
+ Linh hoạt, khéo léo ứng biến.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
- Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
- Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
- Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
- Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
- Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
- Quà tặng các ngày lễ trong năm
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
- Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
- Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
- Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
- Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
- Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
- Làm việc cùng đội ngũ hơn 1500 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
- Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
- Công ty thành lập hơn 17 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
- Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
- Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông
CLB Bóng đá
CLB Yoga
CLB Điền kinh
CLB Bơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-account-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258318
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Planner Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Victoria's Secret & Co.
Tuyển Marketing Planner Victoria's Secret & Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Victoria's Secret & Co.
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Planner Coherent Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO., làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Tuyển Marketing Planner Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm STYLE-ID
Tuyển Marketing Planner STYLE-ID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
STYLE-ID
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Columbia Sportswear Company
Tuyển Marketing Planner Columbia Sportswear Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Columbia Sportswear Company
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Tuyển Marketing Planner Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Planner Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Victoria's Secret & Co.
Tuyển Marketing Planner Victoria's Secret & Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Victoria's Secret & Co.
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Planner Coherent Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Tuyển Marketing Planner Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO., làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) LTD CO.,
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Tuyển Marketing Planner Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vibula
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm STYLE-ID
Tuyển Marketing Planner STYLE-ID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
STYLE-ID
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Columbia Sportswear Company
Tuyển Marketing Planner Columbia Sportswear Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Columbia Sportswear Company
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Tuyển Marketing Planner Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Appota
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Planner Công ty TNHH Optisix làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Optisix
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm