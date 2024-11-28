Tuyển Marketing Planner Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí làm việc: Phòng Marketing

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 các ngày thứ 2 - thứ 6

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập kế hoạch các chiến dịch Marketing quy mô vừa và nhỏ theo phân công của Quản lý bộ phận

+ Xây dựng kế hoạch mục tiêu về doanh số, khách hàng, ngân sách Marketing của từng chiến dịch phụ trách

+ Xây dựng kế hoạch Marketing chi tiết trên các kênh bán để đạt được mục tiêu chiến dịch

- Dựa trên kế hoạch được duyệt, phối hợp cùng các team nội dung, thiết kế, digital, PR...triển khai các hoạt động Marketing theo kế hoạch được duyệt trên các kênh online/offline...

- Phụ trách các hoạt động xây dựng chương trình khuyến mại/triển khai/vận hành chương trình khuyến mại trên hệ thống kênh

- Phụ trách lên kế hoạch chi tiết, vận hành các chiến dịch Marketing tự động/bám đuổi/phân tệp trên hệ thống CDP của công ty

- Liên tục tối ưu, đề xuất các hoạt động mới để đảm bảo đạt KPI

- Báo cáo đánh giá/phân tích hiệu quả các chương trình khuyến mại/truyền thông đã triển khai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành Chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí, Truyền thông,...

- Ưu tiên nữ

- Kiến thức chuyên môn:

+ Kỹ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch cho các hoạt động Marketing thuộc phạm vi công việc phụ trách

+ Kỹ năng điều phối các chiến dịch/dự án tốt vừa và nhỏ, chủ động theo KPI

+ Kỹ năng phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động Marketing.

- Kiến thức chung:

+ Có kiến thức nền tảng Marketing vững chắc.

+ Hiểu rõ về sản phẩm/ nhóm sản phẩm phụ trách

+ Hiểu thị trường liên quan đến sản phẩm dịch vụ cung cấp

+ Pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty, pháp luật về truyền thông, khuyến

mại,...

+ Hiểu biết về các quy định của công ty/ phòng Marketing

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, khả năng xử lý nhiều dự án và nhiệm vụ cùng lúc

+ Có tinh thần học hỏi, sáng tạo trong công việc

+ Tư duy logic, phân tích dữ liệu, báo cáo

+ Kỹ năng giao tiếp tốt

+ Làm việc độc lập và theo nhóm tốt

+ Linh hoạt, khéo léo ứng biến.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

- Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

- Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

- Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

- Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

- Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

- Quà tặng các ngày lễ trong năm

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

- Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3. Môi trường làm việc hiện đại:

- Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

- Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

- Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

4. Phát triển nghề nghiệp:

- Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

- Làm việc cùng đội ngũ hơn 1500 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

- Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

- Công ty thành lập hơn 17 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:

- Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...

- Các câu lạc bộ:

CLB Cầu lông

CLB Bóng đá

CLB Yoga

CLB Điền kinh

CLB Bơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin