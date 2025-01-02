Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 131 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, điều phối toàn bộ các công việc Marketing cho dự án Game của công ty

Triển khai các chiến dịch truyền thông, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên các nền tảng Online & Offline.

Phối hợp, lên kế hoạch cùng các team triển khai các chiến dịch quảng cáo CPI, CPM trên các kênh Social Media như Facebook, Google, Tiktok để tìm kiếm khách hàng mới cho sản phẩm.

Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAS,... tối ưu hóa các chiến dịch marketing

Lập báo cáo hiệu quả của hoạt động quảng cáo Marketing.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích về Game, có hiểu biết nhiều về các dòng game, các thể loại game trên thị trường, đặc biệt là mảng game Online.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương tự

Có kỹ năng lập kế hoạch

Có nền tảng tốt về Marketing tổng thể đặc biệt là Digital Advertising và Branding

Có khả năng lập kế hoạch và triển khai làm việc nhóm với đội ngũ.

Yêu thích và có kiến thức hoặc đã từng chơi các game mobile tại thị trường VN,...

Năng động, sáng tạo và thích nghi nhanh với môi trường mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12-15 triệu/ tháng

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng). Hai thứ 7/tháng từ: 9h-16h30 (nghỉ trưa 1,5h).

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng cá nhân, đề cao học hỏi;

Nghỉ phép năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn ngay khi ký Hợp đồng chính thức.

Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm;

Tham gia Teambuilding, training kỹ năng thường xuyên;

Môi trường hòa đồng, trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, tự do phát triển bản thân;

Được chủ động sáng tạo, đề xuất và thực hiện nhanh đề xuất của mình.

Phúc lợi ăn trưa, tập gym miễn phí trong tòa nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG

