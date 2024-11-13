Tuyển Marketing Planner CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU WINKI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự T14 - C12, sunrise G, khu đô thị The Manor Central, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm công việc liên quan đến thiết kế như: bộ nhận diện thương hiệu, sáng tạo logo, Key Visual, moodboard, các ấn phẩm offline, online, ...

Tham gia đóng góp ý tưởng, phát triển thông điệp truyền tải của chiến dịch marketing

Thiết kế các mẫu quảng cáo cho các chiến dịch quảng cáo.

Phối hợp sản xuất tư liệu hình ảnh sản phẩm cùng team marketing

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Thiết kế, Đồ họa, Truyền thông, Báo chí

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Designer

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa (Adobe illustrator, Adobe photoshop)

Biết sử dụng các phần mềm làm video (Adobe after effect, Adobe premiere ..) là một lợi thế

Có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm cao cấp là một lợi thế.

Tư duy sáng tạo với đam mê sáng tạo và theo dõi các xu hướng trong ngành;

Khả năng thích ứng và phát triển trong môi trường làm việc nhanh chóng, động và thích ứng với sự thay đổi;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU WINKI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000 - 15.000.000đ (deal theo năng năng lực);

Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép hưởng lương theo quy định của Luật;

Chế độ phúc lợi: quà tặng các ngày Lễ Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản...

Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm;

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU WINKI GROUP

