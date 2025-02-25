Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Mac Plaza, số 10 đường Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu thông tin thị trường, tư vấn/ định hướng cho khách hàng phương án triển khai hoạt động truyền thông – marketing phù hợp

Xây dựng kế hoạch truyền thông - marketing trên các kênh online và offline theo từng ngành hàng/ sản phẩm, follow tiến trình triển khai cụ thể của từng khách hàng đảm bảo đạt mục tiêu marketing.

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, chủ động trao đổi update thông tin cho khách hàng và follow tiến độ triển khai kế hoạch

Phối hợp phòng Nhân sự tư vấn kế hoạch nhân sự để triển khai job hoạt động truyền thông – marketing cho khách hàng

Kết nối các bộ phận cùng làm việc và hỗ trợ học viên, phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo hiệu quả

Các công việc khác theo tình hình thực tế.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

Độ tuổi từ 23 - 30 tuổi

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc và thực thi về truyền thông, marketing chuyên sâu nền tảng Tiktok

Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông, marketing cho doanh nghiệp;

Khả năng lập kế hoạch tốt, chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu

Có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, điều hướng và thuyết phục

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Năng động, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng + hoa hồng+ phụ cấp (ăn trưa 500k, gửi xe, ...), thu nhập 15-50 triệu

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ hiểu hỉ, lễ tết, nghỉ phép ... đầy đủ theo quy định

Được học hỏi và đào tạo kiến thức về coaching, marketing, kinh doanh, phát triển bản thân .... ; làm việc với tệp khách chủ doanh nghiệp

Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động hàng tuần, hàng tháng

Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực, cống hiến thành tích tốt

Du lịch, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty

Lãnh đạo có tâm có tầm, đồng nghiệp thân thiện hỗ trợ nhau trong công việc

Cạnh tranh công bằng, có nhiều cơ hội thăng tiến và đảm nhận các vị trí điều hành trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

