Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Marketing Planner

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, hiểu rõ hành vi khách hàng, hiểu thương hiệu, sản phẩm nhằm thu thập, phân tích dữ liệu cho hoạt động truyền thông marketing.
Lên kế hoạch tổng thể giữa Branding và Performance tới các nhãn hàng trên các nền tảng số như Facebook, Website, TikTok, Shopee, Offline, Cộng đồng...
Triển khai, kiểm soát các hoạt động tổng thể các hoạt động truyền thông đa sàn
Đo lường, phân tích hiệu quả hoạt động chiến dịch, kiểm soát đo lường KPI, ROI, ...và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hiệu suất chiến dịch cho nhãn hàng.
Phối hợp các nguồn lực từ Brand và các team nội bộ UpBase: Designer, Content, Growth, Media...cùng triển khai kế hoạch, đo lường dữ liệu và tối ưu hiệu quả.
Nghiên cứu về xu hướng phát triển của các nền tảng hiện tại, các nền tảng mới để từ đó chủ động lên kế hoạch, triển khai những hướng phát triển mới.
Báo cáo trực tiếp cho quản lý về kế hoạch và kết quả thực hiện.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Thạc sĩ chuyên ngành liên quan Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên;
Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về hoạt động Marketing, Performance và Branding
Kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc tiếp thị, chiến lược thương hiệu và lập kế hoạch trên nền tảng số.
Hiểu biết sâu sắc về các kênh tiếp thị kỹ thuật số như Google Analytics, SEO, SEM và mạng xã hội.
Chủ động sáng tạo, linh hoạt đưa ra những Chiến dịch, các Giải pháp theo theo hướng Plan – Do – Check – Action
Luôn suy nghĩ tích cực, tư duy giải pháp và make thing happen.
Tư duy logic - data, tự tin, luôn tìm kiếm giải pháp
Tinh thần học hỏi không ngừng, sẵn sàng làm cái mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (15 triệu – 20 triệu) = Lương cứng (10 triệu tới 15 triệu) + Thưởng doanh thu (từ
3% lên tới 10%) + Thưởng chiến dịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP Hà Nội: 17T5 Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

