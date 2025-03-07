Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương Thỏa thuận

Marketing tổng thể để truyền thông cho sản phẩm game của công ty.

Thiết lập KPIs, budget cho từng chiến dịch và cân đối chi phí, doanh thu và nhân sự của chiến dịch.

Phối hợp với các team liên quan trong việc triển khai các ấn phẩm truyền thông, các hoạt động branding cho sản phẩm.

Định hướng sản phẩm và phối hợp cùng các team Social, Creative, Performance, Vận hành...để đạt được KPIs đề ra.

Theo dõi chỉ số, đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing và đề xuất giải pháp tối ưu

Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAS,... tối ưu hóa các chiến dịch marketing

Nghiên cứu thị trường, người dùng và thường xuyên cập nhật các xu hướng marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1-3 năm ở vị trí tương đương

Kiến thức tốt về Marketing tổng thể, khả năng lên kế hoạch

Khả năng đọc hiểu và phân tích số liệu cơ bản

Khả năng sáng tạo, cập nhật xu hướng và sáng tạo nội dung

Tư duy logic, năng động, và thích nghi nhanh với môi trường mới

Khả năng sáng tạo, cập nhật xu hướng và sáng tạo nội dung tốt

Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động Online Marketing trên Facebook, Google Adwords, Tiktok,...

Thích chơi và chơi nhiều game, thường xuyên cập nhật hiểu biết về game và thể loại games như Card Battle, Simulation, MMORPG,...

Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành Game

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tài chính minh bạch và toàn diện

Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)

Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13...

Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.

Chú trọng phát triển năng lực mỗi cá nhân

Chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập, khen thưởng dành cho nhân viên đạt chứng chỉ đào tạo.

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

Văn hóa làm việc độc đáo

Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa "No Boss Just Leader" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.

Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.

Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.

Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.

Trải nghiệm sự chăm sóc tinh thần tận tâm và chu đáo

Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.

Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, ...

Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba...

Thời gian làm việc:

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Địa điểm làm việc:

Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

