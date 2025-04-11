Tuyển Marketing Planner Công ty TNHH Optisix làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại Công ty TNHH Optisix
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch Marketing sản phẩm.
Khảo sát, nghiên cứu thị trường, phân tích thông tin để đề xuất kế hoạch/chiến lược truyền thông.
Phối hợp với phòng ban khác: Studio/Design và KOLs để làm nội dung marketing cần thiết;
Phối hợp với đội quảng cáo (ADS) và đội Social để phát triển cộng đồng.
Theo dõi và quản lý fanpage các KOLs cho phù hợp với kế hoạch Marketing ban đầu đề ra;
Quản lý, báo cáo kế hoạch theo yêu cầu.
Trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực thi khi cần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng lập kế hoạch, copywrite, giao tiếp, làm việc nhóm
Am hiểu về các công cụ marketing.
Hiểu biết về các nền tảng số.
Có tư duy logic, khả năng sáng tạo và nhạy bén trong công việc.
Phong cách làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn
Sử dụng thành thạo Excel, Words and PowerPoint.
Tại Công ty TNHH Optisix Thì Được Hưởng Những Gì
Tuyển 2 hình thức: Full-time và Remote (Cộng tác viên)
Mức lương cạnh tranh và tương xứng với kinh nghiệm.
Xét điều chỉnh lương 6 tháng/lần
Ăn sáng và Ăn chiều tại công ty
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng....
Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, hoạt động văn hóa tinh thần cho anh em trong công ty
Thường xuyên tổ chức các buổi Master Talk, CEO Talk với sự giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia và CEO hàng đầu trong cùng lĩnh vực
Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Optisix
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
