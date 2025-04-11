Tuyển Marketing Planner Công ty TNHH Optisix làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch Marketing sản phẩm.

Khảo sát, nghiên cứu thị trường, phân tích thông tin để đề xuất kế hoạch/chiến lược truyền thông.

Phối hợp với phòng ban khác: Studio/Design và KOLs để làm nội dung marketing cần thiết;

Phối hợp với đội quảng cáo (ADS) và đội Social để phát triển cộng đồng.

Theo dõi và quản lý fanpage các KOLs cho phù hợp với kế hoạch Marketing ban đầu đề ra;

Quản lý, báo cáo kế hoạch theo yêu cầu.

Trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực thi khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng lập kế hoạch, copywrite, giao tiếp, làm việc nhóm

Am hiểu về các công cụ marketing.

Hiểu biết về các nền tảng số.

Có tư duy logic, khả năng sáng tạo và nhạy bén trong công việc.

Phong cách làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn

Sử dụng thành thạo Excel, Words and PowerPoint.

Tại Công ty TNHH Optisix Thì Được Hưởng Những Gì

Tuyển 2 hình thức: Full-time và Remote (Cộng tác viên)

Mức lương cạnh tranh và tương xứng với kinh nghiệm.

Xét điều chỉnh lương 6 tháng/lần

Ăn sáng và Ăn chiều tại công ty

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng....

Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, hoạt động văn hóa tinh thần cho anh em trong công ty

Thường xuyên tổ chức các buổi Master Talk, CEO Talk với sự giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia và CEO hàng đầu trong cùng lĩnh vực

Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Optisix

