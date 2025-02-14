Tuyển Marketing Planner Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit
- Hà Nội: 8/279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Vị trí Strategic Planner
Cấp bậc Nhân viên/ Chuyên viên/ Trưởng nhóm
Báo cáo cho Trưởng Bộ phận
Thu nhập 10 - 20 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực)
• Xây dựng và phát triển các chiến lược truyền thông theo yêu cầu của Trưởng
bộ phận và yêu cầu của khách hàng.
• Tham gia một phần hoặc toàn phần vào quá trình nhận yêu cầu, trao đổi thông
tin và tư vấn các nội dung liên quan tới kế hoạch chiến lược cho khách hàng.
Mô tả công việc • Giao tiếp với khách hàng và thuyết phục, tư vấn về định hướng chiến lược
trong các dự án liên quan.
• Phối hợp với các phòng ban khác (Account, Content, Design,…) trong việc lên
đề án tổng thể, tư vấn truyền thông, thương hiệu, marketing cho khách hàng
theo yêu cầu.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công theo yêu cầu của Trưởng bộ
phận.
• Có tư duy chiến lược về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; có khả năng lập đề
án chiến lược theo yêu cầu của khách hàng và công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
