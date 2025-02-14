Tuyển Marketing Planner Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí Strategic Planner

Cấp bậc Nhân viên/ Chuyên viên/ Trưởng nhóm

Báo cáo cho Trưởng Bộ phận

Thu nhập 10 - 20 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực)

• Xây dựng và phát triển các chiến lược truyền thông theo yêu cầu của Trưởng

bộ phận và yêu cầu của khách hàng.

• Tham gia một phần hoặc toàn phần vào quá trình nhận yêu cầu, trao đổi thông

tin và tư vấn các nội dung liên quan tới kế hoạch chiến lược cho khách hàng.

Mô tả công việc • Giao tiếp với khách hàng và thuyết phục, tư vấn về định hướng chiến lược

trong các dự án liên quan.

• Phối hợp với các phòng ban khác (Account, Content, Design,…) trong việc lên

đề án tổng thể, tư vấn truyền thông, thương hiệu, marketing cho khách hàng

theo yêu cầu.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công theo yêu cầu của Trưởng bộ

phận.

• Có tư duy chiến lược về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; có khả năng lập đề

án chiến lược theo yêu cầu của khách hàng và công ty.