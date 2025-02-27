Tuyển Ads Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 243 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch cho chiến dịch (campaign) quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Google dựa theo mục tiêu Marketing trong từng giai đoạn.

Lập kế hoạch cho chiến dịch (campaign) quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Google dựa theo mục tiêu Marketing trong từng giai đoạn.

- Nghiên cứu chân dung và insight khách hàng để tạo ra được những thông điệp phù hợp, mang tính thuyết phục nhất đối với khách hàng.

- Xây dựng ý tưởng cho nội dung quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Google gồm câu chữ, hình ảnh, video, audio và các nguyên liệu quan trọng khác để phục vụ việc chạy Facebook Ads.

- Phối hợp với các nhân sự Content Marketing, Video Editor, Designer để tạo ra những nội dung quảng cáo hấp dẫn nhất.

- Trực tiếp triển khai quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Google.

- Quản lý ngân sách chạy quảng cáo Facebook, Tiktok, Google.

- Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo Facebook Ads, Tiktok Ads, Google Ads từ đó có phương hướng điều chỉnh lại chiến dịch hoặc tối ưu ngân sách quảng cáo cho phù hợp.

- Tận dụng các thuật toán của Facebook để tăng hiệu quả của các chiến dịch.

- Giải quyết các vấn đề về chính sách quảng cáo của Facebook, Tiktok, Google để Ads nhanh được phê duyệt và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Báo chí, Quảng cáo, Thiết kế hoặc liên quan.

- Có kiến thức bài bản về marketing. Hiểu biết về các nền tảng bán hàng, thương mại điện tử, digital marketing, và các phần mềm quản lý dự liệu marketting.

- Hiểu biết chuyên sâu về thuật toán Facebook, Tiktok, Google

Hiểu biết chuyên sâu về thuật toán Facebook, Tiktok, Google

- Kinh nghiệm chạy Facebook Ads, Tiktok Ads, Google Ads từ 2 năm trở lên,

- Kỹ năng thiết kế, photoshop và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 9.000.000đ – 15.000.000đ (theo năng lực)

- Được đóng bảo hiểm

- Được thưởng các ngày lễ, tết

- Hưởng các chế độ phụ cấp, phúc lợi: Ốm đau, sinh nhật, du lịch vào dịp hè và các quyền lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin