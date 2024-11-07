Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hiểu rõ các quy định, thông tư – nghị định, quy chuẩn về ATLĐ-VSMT trong môi trường thi công xây dựng.
- Quản lý Hồ sơ ATLĐ – VSMT của các nhân sự Ban QLDA
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác phối hợp với các GSXD, GS MEP của Ban QLDA, TVGS kiểm tra, nghiệm thu máy móc thiết bị của nhà thầu thi công trước khi đưa vào sử dụng.
- Lập nội quy về ATLĐ, đề xuất chế tài khen thưởng – xử phạt các nội dung liên quan đến công tác ATLĐ-VSMT trên công trường.
- Kiểm tra và phê duyệt Hồ sơ ALTLĐ-VSMT, Hồ sơ công nhân, Hồ sơ máy móc thiết bị trước khi đưa vào vận hành sử dụng của các nhà thầu thi công.
- Thường xuyên Giám sát công tác ATLĐ-VSMT trên công trường thi công, phối hợp với các bộ phận ATLĐ của các nhà thầu thi công, TVGS lập kế hoạch và kiểm tra định kỳ về công tác ATLĐ-VSMT, PCCN trên công trường
- Có quyền yêu cầu nhà thầu thi công tạm dừng thi công nếu thấy nguy cơ mất an toàn và chỉ cho phép thi công lại nếu nhà thầu đã khắc phục toàn bộ theo yêu cầu.
- Lập kế hoạch huấn luyện ATLĐ-VSMT, PCCN-CNCH và yêu cầu các đơn vị triển khai theo kế hoạch
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ hoặc Người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng, Bảo hộ lao động hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có chứng ATLĐ-VSMT nhóm I.
2. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 10 năm làm về công tác ATLĐ cho các đơn vị Thi công, Tư vấn giám sát, Tư vấn QLDA và Chủ đầu tư
- Tham gia Quản lý công tác ATLĐ -VSMT tối thiểu 03 dự án Cao tầng
- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thông tư, nghị định liên quan công việc chuyên môn
3. Kỹ năng cần thiết
- Kỹ năng lắng nghe
- Kỹ năng tập trung
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic và khoa học
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp
4. Tính cách/ Thái độ/ Phẩm chất
- Trung thực, hợp tác và cầu thị
- Chịu được áp lực công việc
- Tinh thần quyết liệt và bám đuổi mục tiêu
- Có trách nhiệm cao trong công việc
6. Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu văn bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực bản thân;
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe;
Ưu đãi mua căn hộ dự án của Tập đoàn, Ưu đãi khi du lịch nghỉ dưỡng tại Khách sạn/Resort của Tập đoàn
Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao
Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

