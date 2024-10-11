Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Tham gia các dự án phát triển và triển khai các giải pháp cho các tổ chức tài chính, ngân hàng như: Core banking, CRM, BPM, ERP, ...
Triển khai công việc lập trình theo kế hoạch đã được phân công, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.
Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới ứng dụng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án được giao.
Tham gia các hội nghị, họp, thảo luận theo đề nghị.
Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.
Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo và yêu cầu của người quản lý trực tiếp.
Tham gia các dự án phát triển và triển khai các giải pháp cho các tổ chức tài chính, ngân hàng như: Core banking, CRM, BPM, ERP, ...
Triển khai công việc lập trình theo kế hoạch đã được phân công, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.
Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới ứng dụng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án được giao.
Tham gia các hội nghị, họp, thảo luận theo đề nghị.
Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.
Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo và yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp và có bằng Đại học chuyên ngành CNTT, IT phần mềm, Hệ thống thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông.... hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.
Từ 3 năm kinh nghiệm với vai trò Frontend Developer hoặc vai trò tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc với: Các Framework Angular/ AngularJS. HTML/CSS, HTML5/CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap, jQuery, ThemeLeaf ... Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans) ... Xử lý về Session, Token, Cache trình duyệt, web socket, service workers.
Từng tham gia dự án xử lý về lập trình an toàn là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên: Có kinh nghiệm sử dụng Java Spring Boot và các Framework liên quan. Hiểu biết và có kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd - BackEnd Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX, Material design, thiết kế ứng dụng SPA (Single Page Application) Kinh nghiệm lập trình DB thông dụng: Oracle/SQL Server Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test Có kinh nghiệm triển khai công việc theo mô hình Agile Sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc. Có hiểu biết với nghiệp vụ ngân hàng hoặc làm việc trong dự án Fiance/Banking.
Kỹ năng: Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt. Kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết vấn đề. Kỹ năng làm việc nhóm.
Thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc.
Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định, quy chế về an toàn thông tin của Công ty
Tốt nghiệp và có bằng Đại học chuyên ngành CNTT, IT phần mềm, Hệ thống thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông.... hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.
Từ 3 năm kinh nghiệm với vai trò Frontend Developer hoặc vai trò tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc với: Các Framework Angular/ AngularJS. HTML/CSS, HTML5/CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap, jQuery, ThemeLeaf ... Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans) ... Xử lý về Session, Token, Cache trình duyệt, web socket, service workers.
Các Framework Angular/ AngularJS. HTML/CSS, HTML5/CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap, jQuery, ThemeLeaf ... Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans) ... Xử lý về Session, Token, Cache trình duyệt, web socket, service workers.
Các Framework Angular/ AngularJS.
HTML/CSS, HTML5/CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap, jQuery, ThemeLeaf ...
Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans) ...
Xử lý về Session, Token, Cache trình duyệt, web socket, service workers.
Từng tham gia dự án xử lý về lập trình an toàn là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên: Có kinh nghiệm sử dụng Java Spring Boot và các Framework liên quan. Hiểu biết và có kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd - BackEnd Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX, Material design, thiết kế ứng dụng SPA (Single Page Application) Kinh nghiệm lập trình DB thông dụng: Oracle/SQL Server Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test Có kinh nghiệm triển khai công việc theo mô hình Agile Sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc. Có hiểu biết với nghiệp vụ ngân hàng hoặc làm việc trong dự án Fiance/Banking.
Có kinh nghiệm sử dụng Java Spring Boot và các Framework liên quan. Hiểu biết và có kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd - BackEnd Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX, Material design, thiết kế ứng dụng SPA (Single Page Application) Kinh nghiệm lập trình DB thông dụng: Oracle/SQL Server Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test Có kinh nghiệm triển khai công việc theo mô hình Agile Sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc. Có hiểu biết với nghiệp vụ ngân hàng hoặc làm việc trong dự án Fiance/Banking.
Có kinh nghiệm sử dụng Java Spring Boot và các Framework liên quan.
Hiểu biết và có kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd - BackEnd
Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX, Material design, thiết kế ứng dụng SPA (Single Page Application)
Kinh nghiệm lập trình DB thông dụng: Oracle/SQL Server
Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test
Có kinh nghiệm triển khai công việc theo mô hình Agile
Sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc.
Có hiểu biết với nghiệp vụ ngân hàng hoặc làm việc trong dự án Fiance/Banking.
Kỹ năng: Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt. Kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết vấn đề. Kỹ năng làm việc nhóm.
Kỹ năng:
Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt. Kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết vấn đề. Kỹ năng làm việc nhóm.
Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết vấn đề.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc.
Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định, quy chế về an toàn thông tin của Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm).
Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng.
Review lương hằng năm.
OT theo quy định của pháp luật.
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Pháp Luật.
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV.
Tham gia các chương trình Teambuilding khác tại công ty.
Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party...
Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách...
Các chế độ phúc lợi khác.
Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm).
Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng.
Review lương hằng năm.
OT theo quy định của pháp luật.
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Pháp Luật.
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV.
Tham gia các chương trình Teambuilding khác tại công ty.
Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party...
Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách...
Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

