Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Tham gia các dự án phát triển và triển khai các giải pháp cho các tổ chức tài chính, ngân hàng như: Core banking, CRM, BPM, ERP, ... Triển khai công việc lập trình theo kế hoạch đã được phân công, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu. Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới ứng dụng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án được giao. Tham gia các hội nghị, họp, thảo luận theo đề nghị. Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định. Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo và yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp và có bằng Đại học chuyên ngành CNTT, IT phần mềm, Hệ thống thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông.... hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương. Từ 3 năm kinh nghiệm với vai trò Frontend Developer hoặc vai trò tương đương. Có kinh nghiệm làm việc với: Các Framework Angular/ AngularJS. HTML/CSS, HTML5/CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap, jQuery, ThemeLeaf ... Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans) ... Xử lý về Session, Token, Cache trình duyệt, web socket, service workers. Từng tham gia dự án xử lý về lập trình an toàn là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên: Có kinh nghiệm sử dụng Java Spring Boot và các Framework liên quan. Hiểu biết và có kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd - BackEnd Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX, Material design, thiết kế ứng dụng SPA (Single Page Application) Kinh nghiệm lập trình DB thông dụng: Oracle/SQL Server Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test Có kinh nghiệm triển khai công việc theo mô hình Agile Sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc. Có hiểu biết với nghiệp vụ ngân hàng hoặc làm việc trong dự án Fiance/Banking. Kỹ năng: Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt. Kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết vấn đề. Kỹ năng làm việc nhóm. Thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc. Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định, quy chế về an toàn thông tin của Công ty

Ưu tiên ứng viên: Có kinh nghiệm sử dụng Java Spring Boot và các Framework liên quan. Hiểu biết và có kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd - BackEnd Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX, Material design, thiết kế ứng dụng SPA (Single Page Application) Kinh nghiệm lập trình DB thông dụng: Oracle/SQL Server Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test Có kinh nghiệm triển khai công việc theo mô hình Agile Sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc. Có hiểu biết với nghiệp vụ ngân hàng hoặc làm việc trong dự án Fiance/Banking.

Kỹ năng: Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt. Kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết vấn đề. Kỹ năng làm việc nhóm.

Thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc.

Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định, quy chế về an toàn thông tin của Công ty

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm). Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc. Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng. Review lương hằng năm. OT theo quy định của pháp luật. Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Pháp Luật. Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV. Tham gia các chương trình Teambuilding khác tại công ty. Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party... Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách... Các chế độ phúc lợi khác.

