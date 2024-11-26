Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Đa Lộc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 12 Marine Hùng Thắng, Tp Hạ Long, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược kinh doanh:

Phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, triển khai chiến lược kinh doanh, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số của Công ty.

Xây dựng chính sách bán hàng tại điểm bán có tính cạnh tranh cao.

Xây dựng mạng lưới khách hàng và liên tục tìm kiếm mở mới khách hàng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng nhằm đảm bảo việc chăm sóc khách hàng hiệu quả, thúc đẩy nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng.

Liên tục cập nhật kiến thức về sản phẩm và các vấn đề liên quan từ đó xây dựng các chương trình và trực tiếp đào tạo cho khách hàng.

Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các chương trình Marketing hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Quản trị và phát triển đội ngũ kinh doanh:

Quản lý nhóm kinh doanh bán buôn khu vực các tỉnh miền Bắc

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và đề xuất tuyển dụng, phỏng vấn ứng viên, huấn luyện đội ngũ nhân viên.

Xây dựng và liên tục cải tiến các chương trình đào tạo bán hàng, quy trình làm việc.

Theo dõi các báo cáo bán hàng, phân tích dữ kiện nhằm định ra các cơ hội hoặc đưa ra những kế hoạch hành động hợp lý, chỉ đạo kịp thời cho đội nhóm.

Giám sát, kiểm tra và đánh giá nhân viên nhằm đảm bảo đào tạo, phát triển kịp thời, hợp lý. Tổ chức và phân công công việc, sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Báo cáo và thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác liên quan tới công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Báo cáo và thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác liên quan tới công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Công ty TNHH Đa Lộc là một trong các nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp hàng đầu ở Việt Nam các loại thực phẩm, đồ uống có cồn (rượu vang, rượu mạnh, rượu mùi). Công ty hoạt động trên phạm vi toàn quốc với 3 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, và Hồ Chí Minh.

Được thành lập năm 1995, sau hơn 28 năm hoạt động và phát triển không ngừng, công ty đã xây dựng được chỗ đứng uy tín trên thị trường và tạo được một môi trường làm việc quốc tế, cạnh tranh lành mạnh. Khách hàng của chúng tôi là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, hãng hàng không tốt nhất tại Việt Nam.

Nhân viên tại công ty chúng tôi hiện nay bao gồm người Việt Nam và các lao động nước ngoài đến từ các quốc tịch khách nhau: Anh, Pháp, Mỹ, Ý...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành Kinh doanh hoặc các khối ngành Kinh tế liên quan.

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh rượu vang/đồ uống/thực phẩm/hàng tiêu dùng/hàng xa xỉ phẩm...

Trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí Trưởng phòng/Quản lý.

Có tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, tự chủ trong công việc;

Am hiểu thị trường, nắm bắt cơ hội kinh doanh

Kỹ năng đàm phán thuyết phục, kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả;

Có kỹ năng quản lý, điều hành nhóm;

Chịu được áp lực công việc cao;

Tại Công ty TNHH Đa Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn phù thuộc vào khả năng. Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi;

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

Được hưởng mức thưởng trên doanh thu hàng tháng;

Được hưởng thưởng năm phù hợp với kết quả kinh doanh của cá nhân và của cả công ty;

Tháng lương thứ 13;

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty;

Phụ cấp xăng xe/điện thoại/công tác phí;

Có cơ hội làm việc gắn bó lâu dài với công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đa Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin