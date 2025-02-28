Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

Mức lương
15 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1.Thưởng thành tích hấp dẫn dành cho quản lý tuyển ngang 2. Hưởng lợi ích tuyển dụng trọn đời 3. Thưởng trích hồi phát triển tổ chức trọn đời 4. Chính sách thu nhập hấp dẫn & không giới hạn. 5. Bonus thưởng tháng, quý, năm 6. Có cơ hội được du lịch khắp nơi trong và ngoài nước. 7. Được tham gia các khóa huấn luyện về quản lý đội ngũ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Công ty. 8. Có cơ hội phát triển bản thân và lộ trình thăng tiến rõ ràng, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 60 Triệu

1.Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ bán hàng.
2.Quản lý, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ bán hàng hoàn thành KPI được đề ra.
3.Tham gia cùng với Giám Đốc Kinh Doanh thảo luận, đề xuất các chiến lược kinh doanh.
4.Tham gia các chương trình huấn luyện của công ty để phát triển bản thân và năng lực quản lý để dẫn dắt đội ngũ.
5. Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6.
6. Địa điểm làm việc: Hà Nội, HCM, Cần Thơ, Vũng Tàu, Hải Phòng, Thanh Hóa

Với Mức Lương 15 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: Từ 27 tuổi
2. Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm quản lý. Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng.
3. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và muốn tìm kiếm một công việc phát triển lâu dài.
4. Thái độ trách nhiệm, chủ động trong công việc.
5. Có tư duy tích cực và thói quen tập trung vào giải pháp để giải quyết vấn đề.
6. Có mong muốn vượt ra vòng an toàn để khẳng định bản thân và hướng đến sự tự chủ tài chính, phát triển sự nghiệp bền vững.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 60 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 và 11 tòa nhà Discovery Complex, số 302 đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

