Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

Bác sĩ gây mê hồi sức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ gây mê hồi sức Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bác sĩ gây mê hồi sức Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm làm các thủ tục gây mê
- Trực tiếp tiến hành gây tê (mê) tại chỗ, gây tê (mê) vùng hoặc gây tê (mê) toàn thân cho người bệnh.
- Phối hợp với các bộ phận khác đem đến chất lượng y tế hoàn hảo nhất cho người bệnh.
- Chăm sóc người bệnh trong ca phẫu thuật.
- Hỗ trợ người bệnh trước và sau sử dụng dịch vụ y tế.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ thạc sỹ/ CKI chuyên ngành liên quan
- Có chứng chỉ chuyên khoa gây mê hồi sức, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề và đã có kinh nghiệm làm việc, kiến thức chuyên môn tốt
- Thành thạo các qui trình gây mê, biết được các kỹ thuật về gây mê hồi sức
- Sử dụng được các dụng cụ phục vụ cho công tác chuyên môn
- Tối thiếu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao, mong muốn gắn bó với Công ty.

Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.
- Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ,... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Công ty.
- Được hưởng các ưu đãi đặc biệt (khám chữa bệnh cho bản thân, gia đình,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

