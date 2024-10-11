Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bác sĩ gây mê hồi sức Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm làm các thủ tục gây mê

- Trực tiếp tiến hành gây tê (mê) tại chỗ, gây tê (mê) vùng hoặc gây tê (mê) toàn thân cho người bệnh.

- Phối hợp với các bộ phận khác đem đến chất lượng y tế hoàn hảo nhất cho người bệnh.

- Chăm sóc người bệnh trong ca phẫu thuật.

- Hỗ trợ người bệnh trước và sau sử dụng dịch vụ y tế.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ thạc sỹ/ CKI chuyên ngành liên quan

- Có chứng chỉ chuyên khoa gây mê hồi sức, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề và đã có kinh nghiệm làm việc, kiến thức chuyên môn tốt

- Thành thạo các qui trình gây mê, biết được các kỹ thuật về gây mê hồi sức

- Sử dụng được các dụng cụ phục vụ cho công tác chuyên môn

- Tối thiếu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao, mong muốn gắn bó với Công ty.

Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

- Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ,... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Công ty.

- Được hưởng các ưu đãi đặc biệt (khám chữa bệnh cho bản thân, gia đình,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

