Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Khánh Hoà

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng/ phát triển việc kinh doanh
• Chăm sóc, duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện tại và thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới.
• Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• 02 năm kinh nghiệm bán các mặt hàng cao cấp trở lên hoặc các sản phẩm thuộc ngành F&B
• Tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.
• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trong và ngoài nước

Tại CÔNG TY TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Trực tiếp làm việc tại Hồ Chí Minh/ Nha Trang/ Phú Quốc (Theo nguyện vọng nơi làm việc phù hợp của bạn)
• Lương cứng: từ 8-15 triệu/ tùy theo năng lực + % hoa hồng hấp dẫn => Thu nhập không giới hạn
• Thưởng doanh thu theo tháng, quý và năm, thưởng tháng lương 13
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế Công ty.
• Thường xuyên tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
• Môi trường năng động, có cơ hội học hỏi và thăng tiến trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM

CÔNG TY TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17/12 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

