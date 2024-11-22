Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Khánh Hoà - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng/ phát triển việc kinh doanh

• Chăm sóc, duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện tại và thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới.

• Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Yêu Cầu Công Việc

• 02 năm kinh nghiệm bán các mặt hàng cao cấp trở lên hoặc các sản phẩm thuộc ngành F&B

• Tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.

• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trong và ngoài nước

Tại CÔNG TY TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Trực tiếp làm việc tại Hồ Chí Minh/ Nha Trang/ Phú Quốc (Theo nguyện vọng nơi làm việc phù hợp của bạn)

• Lương cứng: từ 8-15 triệu/ tùy theo năng lực + % hoa hồng hấp dẫn => Thu nhập không giới hạn

• Thưởng doanh thu theo tháng, quý và năm, thưởng tháng lương 13

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế Công ty.

• Thường xuyên tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

• Môi trường năng động, có cơ hội học hỏi và thăng tiến trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM

