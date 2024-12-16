Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN

Bán thời gian

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TTTM Vạn Hạnh mall, số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hướng dẫn và giám sát trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi an toàn tại khu vui chơi Big Fun
Đảm bảo an toàn cho trẻ em trong suốt thời gian vui chơi tại khu vực được phân công
Duy trì khu vui chơi sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn
Hỗ trợ phụ huynh khi cần thiết và giải đáp các thắc mắc liên quan đến khu vui chơi
Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho quản lý trực tiếp
Tham gia các buổi đào tạo và họp nhóm định kỳ

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu thích trẻ em và có khả năng tương tác tốt với trẻ
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn
Có khả năng làm việc theo ca và vào cuối tuần

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động và thân thiện
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để làm việc với trẻ em
Lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với sinh viên
Cơ hội thăng tiến lên vị trí toàn thời gian nếu có năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P.910, Tòa Nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

