Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: TTTM Vạn Hạnh mall, số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Hướng dẫn và giám sát trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi an toàn tại khu vui chơi Big Fun
Đảm bảo an toàn cho trẻ em trong suốt thời gian vui chơi tại khu vực được phân công
Duy trì khu vui chơi sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn
Hỗ trợ phụ huynh khi cần thiết và giải đáp các thắc mắc liên quan đến khu vui chơi
Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho quản lý trực tiếp
Tham gia các buổi đào tạo và họp nhóm định kỳ
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu thích trẻ em và có khả năng tương tác tốt với trẻ
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn
Có khả năng làm việc theo ca và vào cuối tuần
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động và thân thiện
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để làm việc với trẻ em
Lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với sinh viên
Cơ hội thăng tiến lên vị trí toàn thời gian nếu có năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
