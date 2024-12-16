Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TTTM Vạn Hạnh mall, số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hướng dẫn và giám sát trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi an toàn tại khu vui chơi Big Fun

Đảm bảo an toàn cho trẻ em trong suốt thời gian vui chơi tại khu vực được phân công

Duy trì khu vui chơi sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn

Hỗ trợ phụ huynh khi cần thiết và giải đáp các thắc mắc liên quan đến khu vui chơi

Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho quản lý trực tiếp

Tham gia các buổi đào tạo và họp nhóm định kỳ

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Yêu thích trẻ em và có khả năng tương tác tốt với trẻ

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn

Có khả năng làm việc theo ca và vào cuối tuần

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động và thân thiện

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để làm việc với trẻ em

Lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với sinh viên

Cơ hội thăng tiến lên vị trí toàn thời gian nếu có năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN

