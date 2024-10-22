Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ cho các thiết bị, máy móc trong nhà máy. Phân công nhiệm vụ cho đội ngũ bảo trì, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên. Xử lý các sự cố, hư hỏng phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và hiệu quả. Quản lý, kiểm soát và phân bổ nguồn lực, vật tư, thiết bị cho công tác bảo trì. Theo dõi, đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ phận bảo trì. Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của bộ phận bảo trì. Tham gia xây dựng và triển khai các quy định, quy trình về công tác bảo trì. Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ bảo trì. Thực hiện kiểm tra ghi chép báo cáo “Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng ngày, tuần, định kỳ” cho hệ thống máy nén khí, tháp giải nhiệt, PCCC Ghi chép lại báo cáo sửa chữa máy móc thiết bị trong phạm vi bộ phận , sau khi sửa chữa Thực hiện báo cáo “Nhật ký công việc hàng ngày”. Theo dõi số liệu sử dụng điện, nước. Theo dõi thực hiện đối với nhà thầu bên ngoài.

Có kinh nghiệm bảo trì bên ngành nhựa (ưu tiên) Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng quản lý. Nắm vững kiến thức về bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị. Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp hiệu quả. Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, khả năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ. Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện Lương tháng 13 Cơm tại căn tin công ty Phép năm theo quy định luật Đóng bảo hiểm xã hội sau khi ký HĐLĐ Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...

