Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: ĐT 743, Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ cho các thiết bị, máy móc trong nhà máy. Phân công nhiệm vụ cho đội ngũ bảo trì, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên. Xử lý các sự cố, hư hỏng phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và hiệu quả. Quản lý, kiểm soát và phân bổ nguồn lực, vật tư, thiết bị cho công tác bảo trì. Theo dõi, đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ phận bảo trì. Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của bộ phận bảo trì. Tham gia xây dựng và triển khai các quy định, quy trình về công tác bảo trì. Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ bảo trì. Thực hiện kiểm tra ghi chép báo cáo “Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng ngày, tuần, định kỳ” cho hệ thống máy nén khí, tháp giải nhiệt, PCCC Ghi chép lại báo cáo sửa chữa máy móc thiết bị trong phạm vi bộ phận , sau khi sửa chữa Thực hiện báo cáo “Nhật ký công việc hàng ngày”. Theo dõi số liệu sử dụng điện, nước. Theo dõi thực hiện đối với nhà thầu bên ngoài.
Lập kế hoạch bảo trì định kỳ cho các thiết bị, máy móc trong nhà máy.
Phân công nhiệm vụ cho đội ngũ bảo trì, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên.
Xử lý các sự cố, hư hỏng phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và hiệu quả.
Quản lý, kiểm soát và phân bổ nguồn lực, vật tư, thiết bị cho công tác bảo trì.
Theo dõi, đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ phận bảo trì.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của bộ phận bảo trì.
Tham gia xây dựng và triển khai các quy định, quy trình về công tác bảo trì.
Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ bảo trì.
Thực hiện kiểm tra ghi chép báo cáo “Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng ngày, tuần, định kỳ” cho hệ thống máy nén khí, tháp giải nhiệt, PCCC
Ghi chép lại báo cáo sửa chữa máy móc thiết bị trong phạm vi bộ phận , sau khi sửa chữa
Thực hiện báo cáo “Nhật ký công việc hàng ngày”.
Theo dõi số liệu sử dụng điện, nước.
Theo dõi thực hiện đối với nhà thầu bên ngoài.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bảo trì bên ngành nhựa (ưu tiên) Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng quản lý. Nắm vững kiến thức về bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị. Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp hiệu quả. Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, khả năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ. Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.
Có kinh nghiệm bảo trì bên ngành nhựa (ưu tiên)
Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng quản lý.
Nắm vững kiến thức về bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị.
Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp hiệu quả.
Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, khả năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ.
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện Lương tháng 13 Cơm tại căn tin công ty Phép năm theo quy định luật Đóng bảo hiểm xã hội sau khi ký HĐLĐ Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Lương tháng 13
Cơm tại căn tin công ty
Phép năm theo quy định luật
Đóng bảo hiểm xã hội sau khi ký HĐLĐ
Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: ĐT 743, Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bao-tri-thu-nhap-12-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job219342
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nhất Tín Logistics
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu JobsGO Recruit
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 50 Triệu JobsGO Recruit
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 45 Triệu JobsGO Recruit
7 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Gia Lai thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐI ƯU VTH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐI ƯU VTH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Tấn Trường Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bao Bì Tấn Trường Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thép Nam Kim làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT CIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT CIG
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH NATCO (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NATCO (VIỆT NAM)
11 - 12.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỒNG ĐẠI PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỒNG ĐẠI PHÚC
1.5 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XNK Seivina làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH XNK Seivina
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Therm- X System Việt Nam Technology làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Therm- X System Việt Nam Technology
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTI làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTI
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỆT T.E.C.H làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỆT T.E.C.H
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
1 - 1.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ KỸ THUẬT GAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ KỸ THUẬT GAS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm