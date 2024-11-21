Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Du thuyền Nautilus ,Phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Đầu bếp

Kế hoạch, trực tiếp, kiểm soát & tham gia phối hợp các nhân sự trong việc chuẩn bị & chế biến món ăn.

Chuẩn bị sẵn sàng các nguyên vật liệu, dụng cụ phục vụ cho nấu nướng, thực hiện nấu và sắp xếp thức ăn theo hướng dẫn.

Luôn sử dụng các công thức nấu ăn tiêu chuẩn như đã được hướng dẫn.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm vị trí ứng tuyển

Tỉ mỉ, siêng năng

Có thể làm việc ngoài du thuyền

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ ký túc xá nhân viên

Hưởng các chế độ theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

