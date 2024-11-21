Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Du thuyền Nautilus ,Phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kế hoạch, trực tiếp, kiểm soát & tham gia phối hợp các nhân sự trong việc chuẩn bị & chế biến món ăn.
Chuẩn bị sẵn sàng các nguyên vật liệu, dụng cụ phục vụ cho nấu nướng, thực hiện nấu và sắp xếp thức ăn theo hướng dẫn.
Luôn sử dụng các công thức nấu ăn tiêu chuẩn như đã được hướng dẫn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vị trí ứng tuyển
Tỉ mỉ, siêng năng
Có thể làm việc ngoài du thuyền
Tỉ mỉ, siêng năng
Có thể làm việc ngoài du thuyền
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Hỗ trợ ký túc xá nhân viên
Hưởng các chế độ theo quy định công ty
Hỗ trợ ký túc xá nhân viên
Hưởng các chế độ theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI