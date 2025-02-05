Tuyển Bếp trưởng Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng

Đảm bảo chất lượng món ăn

Điều hành công việc

Quản lý hàng hóa trong bếp

Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm

Quản lý công cụ, dụng cụ, tài sản được giao

Quản lý nhân sự bộ phận bếp

Trực tiếp chế biến và nấu món

Tham gia hoạt động kinh doanh

Phối hợp với các bộ phận khác

Yêu Cầu Công Việc

Nam giới, tuổi từ 35 – 50 tuổi

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương mảng nhà hàng Nhật Bản hoặc 5 năm ở vị trí bếp trưởng mảng đồ ăn khác.

Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc.

Làm việc linh hoạt, làm thêm giờ, tính sáng tạo, cởi mở.

Đam mê và nhiệt huyết trong công việc.

Siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận; có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Trách nhiệm + thưởng. Tổng thu nhập từ 25.000.000 – 35.000.000 VNĐ thỏa thuận theo tay nghề.

Bao ăn 2 bữa/ngày tại nhà hàng.

Tuần nghỉ 1 ngày, hạn chế nghỉ cuối tuần, các ngày lễ tết.

Tăng ca, Lễ/ Tết được nhân lương, lương tháng thứ 13

Tham gia đóng các loại bảo hiểm theo quy đinh của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN)

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty: Du lịch, team building, liên hoan...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm

