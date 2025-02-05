Tuyển Bếp trưởng Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Bếp trưởng Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Đảm bảo chất lượng món ăn
Điều hành công việc
Quản lý hàng hóa trong bếp
Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm
Quản lý công cụ, dụng cụ, tài sản được giao
Quản lý nhân sự bộ phận bếp
Trực tiếp chế biến và nấu món
Tham gia hoạt động kinh doanh
Phối hợp với các bộ phận khác

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới, tuổi từ 35 – 50 tuổi
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương mảng nhà hàng Nhật Bản hoặc 5 năm ở vị trí bếp trưởng mảng đồ ăn khác.
Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc.
Làm việc linh hoạt, làm thêm giờ, tính sáng tạo, cởi mở.
Đam mê và nhiệt huyết trong công việc.
Siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận; có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Trách nhiệm + thưởng. Tổng thu nhập từ 25.000.000 – 35.000.000 VNĐ thỏa thuận theo tay nghề.
Bao ăn 2 bữa/ngày tại nhà hàng.
Tuần nghỉ 1 ngày, hạn chế nghỉ cuối tuần, các ngày lễ tết.
Tăng ca, Lễ/ Tết được nhân lương, lương tháng thứ 13
Tham gia đóng các loại bảo hiểm theo quy đinh của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN)
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty: Du lịch, team building, liên hoan...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm

Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà D5C Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

