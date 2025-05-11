Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH COCO KFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận bếp, đảm bảo chất lượng món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lên kế hoạch đặt hàng nguyên vật liệu, kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

Phối hợp với bộ phận phục vụ để đảm bảo chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên bếp các kỹ năng cần thiết, đảm bảo tuân thủ quy trình làm việc.

Kiểm tra chất lượng món ăn trước khi phục vụ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn về hương vị, hình thức và vệ sinh.

Quản lý vệ sinh khu vực bếp, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tham gia xây dựng thực đơn, sáng tạo các món ăn mới.

Quản lý, kiểm kê và bảo quản nguyên vật liệu, thiết bị trong bếp.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí bếp trưởng hoặc tương đương tại các nhà hàng, khách sạn hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống.

Nắm vững các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Khả năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD

