Tuyển Bếp trưởng Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô A2
- CN7, cụm CN Từ Liêm. phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Không yêu cầu bằng cấp
2.Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
3. Nhanh nhẹn, trung thực
4. Khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
5. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy thực phẩm, sx bánh ngọt, bánh mì và nghiên cứu sản phẩm.
Tại Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
1. Công việc ổn định, lâu dài, có cơ hội thăng tiến.
2. Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
3. Được hưởng các chế độ và các chính sách đãi ngộ như : BHXH, BHYT, BHTN.
4. Các chế độ phúc lợi (du lịch mỗi năm 1 lần, sinh nhật, cưới ...& các chế độ khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
