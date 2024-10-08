Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI - KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ SPA LAMORI làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Thôn Quyết Tâm, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam, Thọ Xuân - Hà Nội - Hồ Chí Minh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi hoạt động của bộ phận bếp của Resort

- Phối hợp với Trưởng BP F&B, bộ phận Marketing, ,... để triển khai các ý tưởng kinh doanh, ý tưởng thực đơn, món mới và các chương trình khuyến mại ưu đãi cho nhà hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tiếp nhận và giải quyết những mọi khiếu kiện khiếu nại của khách hàng về chất lượng món ăn

- Làm báo cáo chi phí thực phẩm hàng ngày, hàng tháng cho bộ phận kế toán; báo cáo kế hoạch làm việc và chi phí thực phẩm định kỳ cho Giám đốc nhà hàng

- Trực tiếp phổ biến các quy định, thông tin mới của cấp trên đến mọi nhân viên trong bộ phận bếp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

- Lên kế hoạch chi tiêu và đặt hàng

- Phân công công việc cho Bếp chính, Bếp phó hoặc Tổ trưởng tổ bếp. Và giám sát việc Bếp chính, Bếp phó, Tổ trưởng tổ bếp triển khai thực thi xuống cấp nhân viên thấp hơn.

- Tổ chức các buổi họp đầu ca theo quy định

- Xây dựng quy trình làm việc, kiểm soát việc thực thi theo quy trình của mỗi nhân viên, đảm bảo thực hiện đúng và chuẩn.

- Lên thực đơn, đề ra quy cách chế biến và chất lượng món ăn

- Lên kế hoạch quản lý nguyên liệu thực phẩm đầu vào

- Quản lý nhân sự bộ phận bếp: tuyển dụng, đào tạo,...

- Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

- Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản bộ phận bếp

- Thực hiện các tác vụ khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Làm việc tại Resort Lamori Thanh Hoá (Cạnh sân bay Thanh Hoá)

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học, Cao đẳng trở lên hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ nghề làm bếp.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các resort 4-5 sao về ẩm thực.

- Sử dụng Tiếng Anh lưu loát.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng.

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về an toàn lao động, PCCC, an toàn thực phẩm.

- Có kĩ năng thuyết phục, đàm phán.

- Kĩ năng lập kế hoạch xây dựng menu, giá cost, định lượng,...

- Kĩ năng quản lý nhân viên.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI - KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ SPA LAMORI Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh.

- Hỗ trợ cơm, chỗ ở cho nhân viên ở xa

- Có cơ hội được đào tạo chuyên môn, lộ trình phát triển rõ ràng

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong tập đoàn đa lĩnh vực - đa quốc gia

- Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo chế độ công ty

- Cac chế độ khác trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI - KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ SPA LAMORI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin