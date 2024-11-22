Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần Đạt Phương làm việc tại Quảng Nam thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần Đạt Phương làm việc tại Quảng Nam thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Đạt Phương
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công ty cổ phần Đạt Phương

Biên phiên dịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty cổ phần Đạt Phương

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An

- Khu đô thị Casamia Hội An, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam, Thành phố Hội An

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Biên phiên dịch các tài liệu chuyên ngành đầu tư và quản lý xây dựng khách sạn: văn bản hành chính, văn bản pháp lý, kỹ thuật công trình, biên bản họp, hợp đồng… theo yêu cầu. Đảm bảo các thông điệp và nội dung được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả ở cả 2 ngôn ngữ
Phiên dịch tại các cuộc họp, cuộc trao đổi giữa Chủ đầu tư, Tổng thầu và các nhà thầu phụ
Phiên dịch tại hiện trường xây dựng, thi công, bố trí khách sạn
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch, Biên dịch hoặc các ngành có liên quan đến xây dựng (Ưu tiên kỹ sư xây dựng hoặc Kiến trúc sư)
Thành thạo Tiếng Anh (ưu tiên có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL) và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường kinh doanh và kỹ thuật cả 2 kỹ năng: văn bản và giao tiếp trực tiếp
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phiên dịch, đặc biệt là trong các công ty xây dựng hoặc kỹ thuật.
Ưu tiên đã tham gia biên phiên dịch tại các dự án thi công xây dựng, đặc biệt khối khách sạn, nhà hàng
Am hiểu về thuật ngữ xây dựng và kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc và xử lý tình huống nhanh chóng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, và có tinh thần trách nhiệm cao.
Có thể đi công tác khi cần

Tại Công ty cổ phần Đạt Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng các ngày Lễ ,Tết, Sinh nhật, hiếu hỉ; du lịch, teambuilding…
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định Pháp luật. Mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện 5 sao
Chế độ trợ cấp công tác, hỗ trợ đi lại, vé tàu xe, máy bay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đạt Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Đạt Phương

Công ty cổ phần Đạt Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-dich-sach-bao-chi-thu-nhap-15-25-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-quang-nam-job262339
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 20 - 24 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV KOREA JCC VIỆT NAM
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH MTV KOREA JCC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Thái Nguyên Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Woodworth Wooden
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 15 - 17 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY TNHH Woodworth Wooden
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nam Kinh Chope (Việt Nam )
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nam Kinh Chope (Việt Nam )
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 18 - 23 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đạt Phương
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công ty cổ phần Đạt Phương
Hạn nộp: 23/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập Từ 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 20 - 24 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV KOREA JCC VIỆT NAM
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH MTV KOREA JCC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Thái Nguyên Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Woodworth Wooden
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 15 - 17 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY TNHH Woodworth Wooden
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nam Kinh Chope (Việt Nam )
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nam Kinh Chope (Việt Nam )
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 18 - 23 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đạt Phương
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công ty cổ phần Đạt Phương
Hạn nộp: 23/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM
Tuyển Biên dịch sách/báo chí thu nhập Từ 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ECOUNT VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất