Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần Đạt Phương làm việc tại Quảng Nam thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty cổ phần Đạt Phương
- Quảng Nam:
- Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An
- Khu đô thị Casamia Hội An, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam, Thành phố Hội An
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Biên phiên dịch các tài liệu chuyên ngành đầu tư và quản lý xây dựng khách sạn: văn bản hành chính, văn bản pháp lý, kỹ thuật công trình, biên bản họp, hợp đồng… theo yêu cầu. Đảm bảo các thông điệp và nội dung được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả ở cả 2 ngôn ngữ
Phiên dịch tại các cuộc họp, cuộc trao đổi giữa Chủ đầu tư, Tổng thầu và các nhà thầu phụ
Phiên dịch tại hiện trường xây dựng, thi công, bố trí khách sạn
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Tiếng Anh (ưu tiên có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL) và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường kinh doanh và kỹ thuật cả 2 kỹ năng: văn bản và giao tiếp trực tiếp
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phiên dịch, đặc biệt là trong các công ty xây dựng hoặc kỹ thuật.
Ưu tiên đã tham gia biên phiên dịch tại các dự án thi công xây dựng, đặc biệt khối khách sạn, nhà hàng
Am hiểu về thuật ngữ xây dựng và kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc và xử lý tình huống nhanh chóng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, và có tinh thần trách nhiệm cao.
Có thể đi công tác khi cần
Tại Công ty cổ phần Đạt Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng các ngày Lễ ,Tết, Sinh nhật, hiếu hỉ; du lịch, teambuilding…
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định Pháp luật. Mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe tại các bệnh viện 5 sao
Chế độ trợ cấp công tác, hỗ trợ đi lại, vé tàu xe, máy bay.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đạt Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
