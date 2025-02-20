Tuyển Biên kịch Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Xây dựng kịch bản cho các phiên livestream, kịch bản video branding, video shopping ads cho brands và các kênh truyền thông inhouse.

Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất cho các buổi quay/live theo kịch bản, định kỳ tuần/tháng

Phối hợp với nhân sự video editor chỉnh sửa hòa thiện sản phẩm theo kịch bản. Phối hợp với các nhân sự internal/external để tổ chức các buổi sản xuất hiệu quả.

Các nhiệm vụ phát sinh khi được lãnh đạo cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ ĐH trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trường đào tạo liên quan đến ngành nghề biên kịch, content marketing.

Trình độ học vấn

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức, kinh nghiệm về viết kịch bản livestream, short video cho các nền tảng social, e-commerce (TikTok, Facebook,...)

Có khả năng sáng tạo, tư duy sử dụng ngôn ngữ & phát triển ý tưởng tốt.

Có hiểu biết chính sách của các nền tảng, hiểu biết đa dạng ngành nghề là một lợi thế.

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: LTC + THQ + Thưởng KPI tháng/Thưởng quý/Thưởng năm + Lương tháng 13.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2024.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Giờ làm việc linh hoạt (giờ bắt đầu tự do từ 7h30 – 9h00) – Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, và 1 buổi sáng Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

