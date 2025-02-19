Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

- Chịu trách nhiệm đối chiếu tài khoản liên ngân hàng và quản lý tài khoản chờ xử lý của doanh nghiệp, nộp báo cáo thống kê cho Hội sở và Chi nhánh, hỗ trợ Trưởng phòng phân tích hoạt động và cân đối kế toán của chi nhánh cùng với các công việc khác do Trưởng phòng giao.

- Quản lý vận hành：chịu trách nhiệm đối chiếu, xác nhận số dư các tài khoản liên ngân hàng và quản lý các tài khoản chờ xử lý.

- Nhiệm vụ chính bao gồm: hàng ngày đối chiếu số dư thực tế với

sổ sách của tài khoản liên ngân hàng, kịp thời thông báo cho các bộ phận liên quan nếu số dư trên sổ không khớp với thực tế đối chiếu; chịu trách nhiệm đối chiếu số dư tài khoản liên ngân hàng và lưu trữ các tài liệu bằng giấy liên quan; Mỗi tháng điều chỉnh danh sách các tài khoản đang chờ xử lý và nộp cho Trưởng phòng.

- Phụ trách báo cáo cho Hội sở: chịu trách nhiệm nộp báo cáo thống kê cho Hội sở. Nhiệm vụ chính bao gồm: chịu trách nhiệm nộp báo cáo thống kê hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Hội sở; Chịu trách nhiệm gửi các báo cáo liên quan đến kế toán cho công tác kiểm toán độc lập của Hội sở.

- Báo cáo cho cơ quan Nhà nước và cơ quan thuế: có trách nhiệm lập và gửi một số báo cáo cho các cơ quan nhà nước, hạch toán, thống kê chi phí tài chính; tính, kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Nhiệm vụ khác: hỗ trợ Trưởng phòng phân tích hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và quản lý bảng cân đối kế toán, chuẩn bị báo cáo hàng ngày về hoạt động của chi nhánh và hỗ trợ Trưởng phòng chuẩn bị số liệu liên quan phục vụ cho công tác phân tích báo cáo tài chính.