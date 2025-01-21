Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam
- Quảng Nam: Công ty THHH Hyosung Quảng Nam, KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phiên dịch Hàn - Việt, Việt - Hàn giữa quản lý người Hàn và người Việt trong các cuộc họp/báo cáo/công việc hàng ngày
• Biên dịch báo cáo, tài liệu
• Thực hiện các công việc của thư ký bộ phận
• Hỗ trợ quản lý trong các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc, theo yêu cầu cụ thể của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nếu không phải chuyên ngành tiếng Hàn, yêu cầu có trình độ tiếng Hàn tương đương hoặc kinh nghiệm phiên dịch
• Có chứng chỉ TOPIK 5 trở lên
Phúc lợi:
- Thời gian làm việc: 8h sáng - 5h chiều, từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 & CN);
- Mức lương thỏa thuận, thưởng Tết/thưởng sản xuất hấp dẫn; thưởng đánh giá hằng năm theo hệ số A/B/C theo quy định của công ty;
- Chính sách tiết kiệm: Nhận 15,8 triệu sau 3 năm làm việc tại công ty.
Tại Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
